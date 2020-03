Telefonerne er åbne

Foto: Peter Kenworthy

Jobcenteret kører med nødberedskab

Af Redaktionen, redigeret

11. marts besluttede regeringen, at der skulle være et de facto stop for den aktive beskæftigelsesindsats.

Jobcenter Gladsaxe og Ungeenheden er derfor lukket for alle ikke-nødvendige personlige henvendelser for at mindske risikoen for corona-smitte. Der er til gengæld åbent for akutte, personlige henvendelse i tidsrummet 09-12, mandag til fredag og telefonisk henvendelse på telefonnummer 39 57 66 20 i tidsrummet 09-12, mandag til fredag.

Jobcentrene vil køre med et nødberedskab og de ledige vil fortsat modtage deres ydelse, fortæller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på deres hjemmeside. Det skal desuden stadig være muligt at melde sig ledig.

I et brev til jobcentre og a-kasser, skriver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings direktør, Maria Schack Vindum, at ”jobcentre og a-kasser fortsat skal vurdere, om der kan være særlige hensyn, for eksempel til borgernes ve og vel, som gør, at visse tilbud må opretholdes”.