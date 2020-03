Til grundlovsceremoni i byrådssalen

54 Gladsaxe-borgere fik håndtryk og grundlov af borgmesteren i byrådssalen. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe-borgere fik håndtryk af borgmesteren

Af Peter Kenworthy

Der var glade ansigter og danske flag til den allerførste grundlovsceremoni i Gladsaxe, der blev afholdt torsdag i sidste uge. Byrådssalen var propfyldt med dem, der skulle deltage i ceremonien og deres familier og venner, samt adskillige byrådsmedlemmer.

Deltagerne fik håndtryk og tillykke af borgmesteren, og underskrift og stempler på deres erklæring af Gladsaxes to viceborgmestre, Peter Berg Nellemann (A) og Serdal Benli (F). Der var samtidig smil, grin, kram og en masse ”tillykke” og klik med mobiltelefonerne.

Det er en ganske særlig dag, hvor vi fejrer, at I ikke længere alene er Gladsaxeborgere – men nu også danske statsborgere, sagde borgmester Trine Græse (A) blandt andet i sin tale til de nye statsborgere.

– Fællesskabet handler ikke kun om Danmark som helhed. Det handler også om at deltage i det fællesskab, som er lige der, hvor vi bor og færdes. Nemlig i vores lokalsamfund, tilføjede borgmesteren.

Bagefter skulle de nye statsborgere skrive under på, at de ville respektere danske værdier og overholde grundloven og leve efter danske retsprincipper, inden de kan kalde sig danskere. De fik også udleveret en grundlov og blev efterfølgende fejret med kaffe og chokolade.

Og borgmesteren var godt tilfreds med ceremonien, håndtryk og det hele, fortalte hun.

– Jeg synes at det er fint at der er en ceremoni, og at man får sagt tillykke. For mig er det helt naturligt, når man siger tillykke til folk, at man også giver dem et håndtryk. Men det er ærgerligt at det håndtryk fylder så meget, sagde Trine Græse til Gladsaxe Bladet.

Nye danske navne

Der var 54 nye danske navne på listen, der komplimenterer mangfoldigheden af eksisterende danske navne som Jensen, Nielsen, Oehlensläger, Reventlow, Pio, Schmeichel, Nadim, Wozniacki, Krasnik og Khader.

En af disse nye navne var Prabhakar Athreyapurapu, hvis ejermand stammer fra Indien. Han fortalte at han var både glad og stolt over at have fået sit danske statsborgerskab, som han har ventet længe på.

– Jeg kunne godt lide ceremonien og borgmesterens tale, og hvordan hun talte om alle de gode ting vi kan gøre for hinanden. Og hvordan man, som borgere, kan støtte og hjælpe hinanden. Det er en rigtig god ting ved at være blevet dansk statsborger – at man aldrig er alene, tilføjede Prabhakar Athreyapurapu.

Inden de nåede til grundlovsceremonien, som er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, har de nye danskere allerede været ude på lidt af en rejse. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om dansk statsborgerskab er, ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet, på cirka 19 måneder.

Og inden da har mange skulle bestå indfødsretsprøven, hvor de har skulle dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, ved at have 30 rigtige svar ud af 40 spørgsmål. I 2019 bød prøven på spørgsmål om alt fra grundlovssikrede rettigheder, Venstres nye formand, balletkoreografer og måling af lysets hastighed, til kvinders valgret, Genforeningen, Brexit og Carl Nielsen.

Tålmodighed påkrævet

På Facebook-gruppen ”Dansk statsborgerskab – tålmodighed påkrævet”, beskriver flere af medlemmerne hvordan det er en stor lettelse at få statsborgerskabet, men at det samtidig er et problem at processen er lang og besværlig.

– Jeg oplever, at de berørte borgere er i en tilstand af uafklarethed og usikkerhed op til grundlovsceremonien, efter ”deres” lovforslag om indfødsrets meddelelse blev vedtaget i december måned. Vi har også drøftet grundlovsceremonien i bestyrelsen for den nye forening Fair Statsborgerskab. Vi er især kritiske overfor, at ceremonien forlænger hele ansøgningsprocessen med yderligere op til 5 måneder, fortæller administrator og flittig debattør på Facebook-gruppen, Kirsten Kock.

Hun er også er medstifter og formand af foreningen Fair Statsborgerskab – et forum for erfaringsudveksling og informationsdeling for folk der søger om dansk statsborgerskab med over 3.000 medlemmer.

Den samlede proces tager nu samlet set omkring tre år, inklusive den nye ceremoni, tilføjer Kirsten Kock.

Gladsaxe Kommune nåede i øvrigt lige at få afholdt grundlovsceremonien, så de 54 Gladsaxe-borgere kunne få deres statsborgerskab. Dagen efter anbefalede Udlændinge- og Integrationsministeren kommunerne at udsætte ceremonierne, for at undgå håndtryk og dermed begrænse smittespredning af coronavirus.