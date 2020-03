Tilbage til stenalderen

Sådan har en af grupperne fra 3.a på Søborg Skole forestillet sig at en stenalderboplads så ud. Foto: Peter Kenworthy.

Skoleklasse byggede modeller af stenalderbopladser og lærte om ertebøllekulturen

Af Peter Kenworthy

Børn får ofte af vide, at verden så anderledes ud da deres forældre var børn. At der ikke var iPads, mobiltelefoner eller YouTube. Eller at forældrenes trøjer havde selvlysende Boss-logoer på, og at de skam legede meget mere udendørs, interaktivt og håndholdt da de selv var børn.

”Er du fra stenalderen”, har mange børn spurgt deres forældre, efter en sådan lektion, uden helt at vide hvad det indebar.

I 3.a på Søborg Skole er de blevet en hel del klogere på stenalderen. De viste stolt det fysiske resultat af deres projekt om ertebøllekulturen frem til deres forældre: flotte modeller af stenalderbopladser med mennesker, dyr og natur, samt informative plancher.

– Jeg tror at børn i stenalderen havde det rigtigt hårdt og at de var ked af det fordi de skulle arbejde hele dagen for at få noget mad, kan man læse på en af plancherne om ”Børn i stenalderen”.

– Børn i dag keder sig næsten ikke. Mange børn i dag har også telefon, iPad og Airpods. De har også masser af legetøj og nu er der jo plastik og metal, og nu arbejder børn jo ikke, står der på en anden, der handler om ”Børn i 2020”.

Perspektiv på tilværelsen

”Wow”, ”det er flot”, og ”kreativt” er nogen af forældreanmeldelserne, mens børnene viser modeller og plancher frem.

3.a og 3.b har arbejdet med tiden fra 5.400 f.kr til 4.000 f.kr. Ikke mindst i forhold til hvordan man boede i stenalderen, sammenlignet med hvordan man bor i dag, fortæller Marie Proschowsky, der er historielærer i klasserne. Børnene har også læst i bøger om tiden og fået lov til at holde 4-5.000 år gamle pilespidser og stenøkser.

– Børnene har selv bestemt hvad der skulle være på modellerne og hvordan de skulle se ud, og de har selv fundet materialer. Det er børnene der har skabt dem, og det ejerskab de har taget er flot, fortæller Marie Proschowsky.

– De har fået perspektiv til i dag i arbejdet med stenalderen, og har været selvstyrende og motiverede. Og de har været megastolte, og glædet sig til at vise modellerne frem, tilføjer hun.