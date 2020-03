SPONSORERET INDHOLD: Det er altid svært at skulle flytte fra hus og hjem - uanset hvad grunden til det er. Det at skulle efterlade en tilværelse man har haft en periode af sit liv kan være svært, og specielt, hvis man ikke aner hvor man skal tage hen. Derfor kommer vi med tre gode grunde til at flytte til Herlev Kommune.

Med en lækker lejebolig i Herlev får du en masse muligheder, samt et godt fællesskab. Herlev Kommune er nemlig en lille kommune, men med fantastisk beliggenhed, hvor du har muligheden for at bo tæt på storbyen, men uden dens larm og kvaler.

Du kan læse mere om hvorfor du skal overveje at flytte i en lejebolig i Herlev Kommune.

Fantastisk beliggenhed lige uden for storbyen larm og kvaler

Herlev er en bydel til København og har omkring 26.000 indbyggere, hvilket er en god størrelse for dig, som gerne vil have lidt liv omkring dig, men uden at det bliver for meget og tager overhånd. Her er Herlev en perfekt bydel til dette. Byen har 11 kilometer til København K, hvilket kan klares på cykel eller med offentlig transport, hvilket for det første er bedre for miljøet og for det andet er billigere i længden med den dyre parkering, som indre København har.

Herlev ligger i en firkløver af gode ting. Byen har luksus rundt omkring sig. Mod nord har byen Gladsaxe, som er kendt for sit hyggelig miljø og rolige kvarterer. Mod syd ligger Rødovre, som med dens strande og gode spisesteder er oplagt at tage et smut hen når sommeren og varmen kommer. Mod vest ligger Ballerup. Ballerup er en by, som ingen mennesker nogensinde har talt ondt om, og et oplagt sted at tage hen for at spise eller hygge.

Skoler og dagstilbud

Herlev er en dejlig kommune at flytte til som børnefamilie eller for dig, som ønsker at starte en familie snart. Byen har tre folkeskoler og en utal af dagstilbud. Derudover har kommunen også sat et nyt tiltag i luften, som blander idræt og skole, hvilket er oplagt for sporty børn, som går med professionelle drømme. Der er med andre ord rig mulighed for at tage til Herlev og starte en familie.

Derudover har Herlev Kommune et aktivt foreningsliv, hvilket er vigtigt for mange og er med til at binde kommunen og alle byerne sammen. Et foreningsliv er ofte det, som gør disse byer markant anderledes end fra storbyerne og gør livet mere sammentømret.

Jobmuligheder i Herlev

Herlev byder på utrolig mange forskellige jobmuligheder i Kommunen, men det vigtigste at lægge mærke til igen, er byen og kommunens placering. Med så kort afstand til København K, Roskilde, Ballerup og Rødovre har du mulighed for at få job tæt på hvor du bor, uden at skulle gå på kompromis med arbejdspladsen.

Herlev er på mange måder et oplagt sted at flytte hen på grund af dens ideelle størrelse og dens fantastiske beliggenhed. Så skynd og dig find en lejebolig i Herlev.