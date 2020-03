Tre tips til at vedligeholde et lykkeligt parforhold

SPONSORERET INDHOLD: I nutidens samfund er det blevet mere og mere normalt, at engang lykkelige par går fra hinanden eller bliver skilt. I en verden hvor der er et utal af muligheder, og hvor man hurtigt kan komme til at kede sig, glemmer mange at holde gang i gnisten i det parforhold, der engang var skønt og dejligt. I denne artikel kan du finde tre tips til, hvordan du vedligeholder et lykkeligt parforhold.

I må aldrig blive kedelige

Når man har været længe i et parforhold, kan man hurtigt komme til at gå i den samme hverdag, hvor man opretholder de samme vaner, sure pligter og ensformige hverdag. Det er dog vigtigt, at du og din partner indimellem ryster posen og prøver at finde på nye ting, der kan være med til at genskabe gnisten. Dette kan både være sjove eller actionprægede oplevelser, men det kan også være det intime samvær i soveværelset.

En af de ting I kan gøre for at genskabe gnisten er at blive ved med at eksperimentere i soveværelset. Lykkelige parforhold har ofte et godt sexliv, hvorfor dette er et vigtigt sted at holde gnisten ved lige. Dette kan eksempelvis gøres ved at købe noget nyt og pænt undertøj eller måske eksperimentere med sexlegetøj. Dette kan du blandt andet finde på AlterTysTys, der er en hjemmeside, som tilbyder noget af Danmarks billigste sexlegetøj.

Tag ud at rejse

Lige meget om I har børn eller ej, er det vigtigt, at I fortsat deler nogle mindeværdige oplevelser sammen. Mange par drukner i sene arbejdsdage og sure gøremål. Derfor er det vigtigt, at i en gang om året slår en uge eller to ud af kalenderen, hvorpå I giver jer tid til at dele nogle oplevelser sammen.

Måske har I børn i en alder, der kræver, at disse tager med på ferie. Dette er også helt fint, og det er en oplagt måde at rykke familien tættere sammen.

Hvis jeres børn er flyttet hjemmefra, kan I med fordel tage afsted alene. På den måde finder i tid til hinanden på en ny og anderledes måde, som I måske ikke har prioriteret i den tid, hvor jeres børn har boet hjemme.

Dyrk jeres fælles interesser

En anden måde at dyrke et lykkeligt parforhold er ved at finde fælles interesser, som I kan dykke ned i sammen. Dette kan være alt lige fra film til bøger eller måske en specifik sport, som I begge morer jer ved at spille.

Måske har I lyst til at prøve noget nyt, hvorfor I også kunne melde jer til ugentlige dansetimer eller spilaftener. På den måde prøver I som par at skabe nye interesser, som kan give ekstra kød på samtalen ved aftensmadsbordet eller ved opvasken. Pludselig føles de sure pligter befriende, idet du igen har masser af ting at tale med din partner om.

Der kan også være andre måder at dyrke fælles interesser, og der ikke et korrekt svar på dette. Nogle starter til tennis, andre køber en hund og et tredje par går til vin- eller øl smagning.