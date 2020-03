Ud i det grønne

Foto: Kaj Bonne

Der er god plads i naturen. Naturstyrelsen har lavet en digital naturguide

Af Redaktionen, redigeret

– Naturstyrelsen oplever langt flere besøgende i de statslige naturområder end normalt for årstiden. Især de områder, der ligger tæt på byerne er velbesøgte, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

– Mens store dele af samfundet er lukket ned på grund af coronavirus, er naturen stadig åben. Der er stadig god plads til at holde afstand langt de fleste steder, og er det sted, man har udset sig hjemmefra meget velbesøgt, er der gode muligheder for et alternativer, siger kontorchef i Naturstyrelsen Mads Jensen.

Naturstyrelsen har samlet flere end 150 digitale naturguider.

Blandt andet anbefaler man Nørreskoven, Geelskov, Jægersborg Hegn, Jægersborg Dyrehave og Hareskovene, der ligger i nærheden af Gladsaxe. Man skal bare huske at holde afstand.