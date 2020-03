Ud med de nationale test

Det er godt nyt, at nationale tests i dette skoleår kan droppes på de fleste af Gladsaxes skoler. Om der på Christiansborg kan findes et fagligt forsvarligt alternativ, må tiden vise.

Lene Svendborg og Lise Tønner, Gladsaxe byråd

Uanset er vi helt trygge ved, at Gladsaxes dygtige lærere og pædagoger (også uden tests) har fingeren på pulsen, når det gælder børnenes udvikling, trivsel og læring!

I juni 2019 var nationale tests også på dagsordenen i Børne- og Undervisningsudvalget.

Det var dengang vores klare holdning, at Gladsaxe skulle søge Undervisningsministeriet om helt at droppe nationale tests – til gavn for børnenes trivsel – og i tillid til lærere og pædagoger. En holdning som var fuldstændigt på linje med andre socialdemokratisk ledede kommuner, fx Holbæk og Aarhus.

Desværre delte flertallet i S-gruppen ikke denne holdning med os.

Det ærgrede os naturligvis, at det i Børne- og Undervisningsudvalget så kun var Enhedslisten – men hverken S eller SF – der stemte for forslaget om at søge fritagelse for nationale tests.

Denne oplevelse af manglende rød politik er en af flere ting, der førte til, at vi i januar 2020 valgte at forlade den socialdemokratiske gruppe.

Nu blæser der tilsyneladende nye vinde. Og vi glæder os da over, at også SF nu helt tager afstand fra de nationale tests, selvom det kan undre, at de ikke ønskede at søge om et stop allerede i sommers.