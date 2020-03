V ønsker strategi for genoplukning

Vi har brug for en strategi for, hvordan vi lukker Gladsaxe Kommunes services op efter den omfattende nedlukning som følge af corona-virussen i Danmark.

Astrid Søborg, byrådsmedlem (V), gruppeformand

Vi har brug for en strategi for, hvordan vi lukker Gladsaxe Kommunes services op efter den omfattende nedlukning som følge af corona-virussen i Danmark. Det mener Venstres gruppe i byrådet. Det gælder eksempelvis genoplukning af dagtilbud, skoler, jobcentrets indsats over for ledige. Det er sandsynligt, at en genoplukning vil ske gradvist, og at nogle services som ældrepleje vil være underlagt en lang række beskyttende tiltag i lang tid fremover.

Allerede nu må vi overveje mulighederne og de praktiske foranstaltninger, som gør, at vi kan komme i gang igen. Begge dele vil selvfølgelig blive tilpasset de retningslinjer, som vil komme fra centrale myndigheder, når tid er. Kommunens forvaltning gør et stort arbejde med at håndtere tilpasningerne under nedlukningen. Men vi har alle brug for, at vi får en så normal hverdag som muligt, så hurtigst som muligt.

Gladsaxe Kommune har (ligesom alle landets andre kommuner) en nøglerolle i at normalisere rammere for vores liv, så meget som det kan lade sig gøre – også selv om vi skal leve med udfordringen fra corona-virus noget tid endnu.