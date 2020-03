Verdensomspændende virus

globe on the human hands on white

Coronavirussen påvirker alt fra skoler og ytringsfrihed til mental sundhed rundt omkring i verden

Af Peter Kenworthy

Coronavirussen har efterhånden spredt sig til det meste af verden. De fleste af verdens lande er ramt, mange tusinder er døde, og milliarder har i større eller mindre grad oplevet bevægelses- eller udgangsforbud.

Coronavirussen viser – hvis nogen skulle være i tvivl – at verden hænger sammen. FN kalder coronavirussen et globalt problem, som kræver globale løsninger, og opfordrer landene og andre til solidaritet.

Coronakrisen har samtidig både indre og ydre problemstillinger. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udsendte for et par uger siden en guide til mental sundhed, fordi krisen forårsager stress blandt verdens befolkninger, fortæller man.

I guiden anbefaler WHO blandt andet, at man fokuserer på positive ting, ser, læser og lytter så lidt til nyheder, der gør en ængstelig eller bekymret som muligt, søger sin information fra troværdige kilder men kun et par gange dagligt, samt hjælper og støtter andre, for eksempel naboer eller folk i lokalsamfundet.

Samtidig advarer menneskerettigheds-ngo’er som Amnesty International, Human Rights Watch og Freedom House imod, at autoritære regimer bruger coronavirussen som et påskud til at undertrykke ytringsfrihed og begrænse fundamentale rettigheder, ud over hvad sundhedsmæssige behov berettiger til. – Selv demokratier risikerer at normalisere nødsituationer, som to researchere fra Freedom House skriver i Washington Post.

Lys i mørket

Inger Andersen fra FN’s Miljøprogram ser samtidig coronavirussen som en advarsel om, at vi presser naturen for hårdt.

– Aldrig før har der været så mange muligheder for sygdomme til at blive overført fra dyr til mennesker, fortæller hun til The Guardian.

Men der er også lyspunkter midt i alt det negative. Mange mennesker i Gladsaxe og resten af verden hjælper hinanden med indkøbene, musikere holder gratis koncerter, mange almindelige mennesker synger fællessang ud af deres vinduer, og vores politikere viser at politisk sammenhold og konsensus er en del af det muliges kunst.

Luftforureningen med NOx-gasser er faldet med cirka 40 procent i de fire største danske byer – primært på grund af den reducerede vejtrafik, fortæller Miljøstyrelsen. Faldet i forureningen i lande som Kina redder desuden tusindvis af menneskeliv – tyve gange det antal liv, som er blevet tabt som en direkte årsag af coronavirussen, ifølge en professor fra Stanford University.

Og coronavirussen kan desuden være det, som får os til at indse at det er muligt – økonomisk og mentalt – at lave de ændringer i samfundet der skal til, for at løse en endnu større og mere uoverskuelig krise. En krise, som World Metrological Organisation for nogle uger siden, mens coronavirussen rasede, kaldte ”det største problem som menneskeheden står overfor i dag” – nemlig klimakrisen.