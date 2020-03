Foto: Ung i Gladsaxe

Ung i Gladsaxe vil fylde virtuelt udstillingssted med corona-kunst

Af Peter Kenworthy

Kunstudstillinger har, ligesom så meget andet for tiden, trange kår. Men Gladsaxes unge arbejder på en virtuel udstilling, som tager udgangspunkt i alt det vi oplever for tiden med corona.

– Vi laver mange forskellige tiltag for at give de unge mulighed for at have noget at lave i deres fritid. Vi ved ikke om de vil benytte tilbuddet, men det er er forsøg på at arbejde pædagogisk virtuelt, fortæller faglig leder i Ung i Gladsaxe, Henning Neerskov.

Man kan indsende sine værker – foto, tegning, maleri, collage, video, podcast, sang, digt, historie – til unigmikrogalleri@gmail.com

Læs og se mere på unigmusik.com og unigmusik.com/Mikrogalleri