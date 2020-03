”Zola Fashion er mit drømmejob”

Fatima Olsen åbnede Zola Fashion på Søborg Hovedgade i slutningen af januar. Foto: Henrik Hvillum

Siden den 25. januar har Fatima Olsen budt tøjinteresserede kunder velkommen hos Zola Fashion på Søborg Hovedgade 94

Af Henrik Hvillum

Udvalget er primært tøj fra leverandører som Bestseller og andre danske firmaer, og målgruppen er både de unge og de lidt ældre kvinder. Uanset alder og tøjsmag kan man altid få rådgivning og god kundeservice.

– Jeg har altid drømt om at have min egen forretning, og nu prøver jeg det her. Bare jeg kan betale min husleje og få løn, så er det helt fint, så det skal nok komme, og jeg er tålmodig. Jeg behøver ikke at blive millionær af det, bare jeg kan mærke glæden ved jobbet. Og jeg nyder at have kontakten og snakke med mine kunder, siger Fatima Olsen med en høj og smittende latter.

Hendes familie stammer fra Somalia, men hun er født i Yemen. Hun har tidligere været dansk gift og har boet i Danmark siden 1990. Tidligere har hun arbejdet som selvstændig i skolekøkkener i Gentofte, men på grund af en arbejdsskade måtte hun stoppe i 2017, da hun havde fået en skade i sin højre arm, og finde en ny beskæftigelse, som ikke belastede hende i samme grad som køkkenarbejdet. Ud over den fysiske butik har Zola Fashion også en webshop, så man kan bestille tøjet online.