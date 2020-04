48-etagers ”posthotel” i Søborg

detail of an apartment block or office block against the sky

Sådan forventer bygherren at hotellet vil kunne komme til at se ud, når det står færdigt i 2025. Foto: Colourbox.

Norsk oliemilliardær bygger hotel på posthusgrunden

Af Peter Kenworthy

Hvis du undrer dig over, hvorfor der endnu ikke er blevet bygget på posthusgrunden ved Søborg Torv, afslører Gladsaxe Bladet nu den opsigtsvækkende årsag.

Den 75-årige norske oliemilliardær, Svein-Olaf Syltemann, har nemlig købt posthusgrunden, og planlægger at bygge et 48-etagers hotel på grunden, som han har købt for 2 milliarder norske kroner af de nuværende ejere.

Meny-købmand Per Mikkelsen, hvis butik ligger lige ved siden af grunden, fortæller at han er begejstret over de nye planer. – Jeg tror at de mange hotelgæster, som vil valfarte til Gladsaxe, vil kunne gøre underværker for omsætningen for butikkerne på Søborg Hovedgade, fortæller han.