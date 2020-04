Åbningen af institutioner og skoler betyder at forældrene får arbejdsro derhjemme, siger Mette Frederiksen. Erhvervslivet er tilfreds, mens medarbejdere og nogle forældre og børn er bekymrede. Foto: Peter Kenworthy

Regeringens gradvise åbning af samfundet – startende med skoler og daginstitutioner – modtages med både glæde og bekymring

Af Peter Kenworthy

Et af påskens budskaber er at kærligheden er større end døden. Vi bør således ikke bekæmpe døden ved at ødelægge livet, kunne man udlede af det.

Lidt samme dilemma har regeringer rundt omkring i verden været i, i forhold til hvordan man sikrer, at man holder dødstallene fra coronavirussen nede, mens den ødelægger så lidt liv – og økonomi – som muligt.

Inden påske var Corona-kurven fladet ud, og statsminister Mette Frederiksen valgte at starte på den ”gradvis kontrolleret, stille og rolig åbning” af Danmark som hun tidligere har talt om.

Den 6. april fremlagde hun på et pressemøde en plan for første fase af genåbningen, ved at eleverne i 0.-5. klasse på landets skoler, specialtilbud og klubber, samt SFO’er og i daginstitutionerne, åbner hurtigst muligt efter påske. Også 3. g og 2.hf-klasser åbner. Alt sammen forudsat at byrådet og institutionernes ledelse finder det forsvarligt.

– Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før de kan åbne, siger Undervisningsministeriet. Blandt andet skal børn og ansatte vaske hænder i faste intervaller, børnene skal afleveres i intervaller – om muligt udenfor, og der skal leges i mindre grupper.

Sundhedsstyrelsen skriver i vejledninger til de institutioner der skal åbne, at de åbner under skærpede forholdsregler. Blandt andet skal ansatte og børn blive hjemme, hvis de har symptomer på sygdomme som forkølelse.

Til gengæld kan man godt gå på arbejde, selvom man bor sammen med en der er i risikogruppen, mener Sundhedsstyrelsen.

Arbejdsro for forældrene

– Åbningen af institutioner og skoler for de mindste betyder, betyder at der er nogle flere forældre der får noget arbejdsro derhjemme. Det er der brug for, fordi der er mange opgaver, der står i kø, fortalte statsministeren på pressemødet inden påske.

Og det er et godt første skridt, mener Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen.

Dansk Arbejdsgiverforening ser på samme måde planen som et positivt skridt, der vil hjælpe dansk erhvervsliv.

– Jeg er meget enig med regeringen i, at vi skal begynde at åbne Danmark gradvist igen, nu hvor det vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt, udtalte administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, kort tid efter Mette Frederiksens pressemøde.

Også landsorganisation for forældre til børn i folkeskolen, Skole og Forældre, mener at beslutningen overordnet set er den rigtige.

Vendt på hovedet

Børn og voksne er indtil nu blevet bedt om så vidt muligt at holde sig hjemme, rene og for sig selv eller på god afstand af andre. Raske børn må gerne lege med raske børn, men legeaftaler skal holdes med de samme 1-2 børn og helst udenfor, uden at man deler legetøj, har Sundhedsstyrelsens anbefalinger været.

Dette er nu mere eller mindre vendt på hovedet, for mange børn, forældre og medarbejdere.

– Vi skal stå sammen ved at holde afstand … det bliver svært, men vi har meget stor tillid til jer, sagde statsministeren på pressemødet, og tilføjede samtidig at hun godt forstod, at der er forældre, pædagoger og skolelærere der er bekymrede for at institutionerne nu åbnes op.

Og over 17.000 har skrevet under på en online underskriftsindsamling under overskriften ”mit barn er ikke forsøgskanin: COVID-19”, på skrivundernet.dk, ”for at vise vores utilfredshed mod delvis genåbning af DK”.

Men i et brev til kommunens forældre fra skolechef i Gladsaxe Kommune, Michael Mariendal, fortæller han at ”alle vores dygtige ledere og medarbejdere vil som altid knokle for, at jeres børn har det godt”.

– Derfor ligger det også os på sinde, at mindske smitterisikoen så meget som overhovedet muligt, samtidig med at børnene kan begynde at komme i skolerne igen, tilføjer han.

Bekymret personale og nervøse børn

Pædagogernes fagforening, BUPL, mener dog at retningslinjerne for genåbning af daginstitutioner og skoler den 15. april lægger et hårdt pres på pædagoger, ledere og kommuner, og at det bliver en kæmpestor og svær opgave.

Og mange pædagoger er bekymrede for at blive smittet og for, hvordan de skal håndhæve de sundhedsmæssige retningslinjer, samtidig med at de skal sikre børn en god og tryg tilbagevenden til institutionen, fortæller formand for BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufson.

– Vi kommer til at være frontpersonale. Derfor er det vigtigt, at pædagoger får den samme tryghed og sikkerhed som for eksempel de ansatte i sundhedssektoren, og derfor er vi glade får, at ministeren nu har fastslået, at institutionerne først må åbne, når de kan efterleve retningslinjerne, siger Jon Olufsen.

– Små børn har svært ved at forstå krav om at holde afstand eller hoste i ærmet. Derfor kan og skal vi ikke håndhæve stramme restriktioner om at undgå fysisk kontakt. Børnene skal kunne lege med hinanden, og pædagogerne skal også kunne trøste dem, så både børn og forældre føler sig trygge. Det er vi glade for, at ministeren er helt enig med os i, tilføjer han.

Også mange børn er nervøse, fortalte børnerapporter Emilie Ousmane fra Børneavisen i et spørgsmål til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, på et pressemøde onsdag i sidste uge.

– Vi er alle nervøse, når vi går i gang med det her. Men I børn kan være trygge ved, at vi har tænkt tingene igennem, svarede Pernille Rosenkrantz-Theil.