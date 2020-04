Åbner yderligere op

Frisører, køreskoler, forskningslaboratorier, kriminalforsorgen, domstolene og ”visse liberale erhverv” får lov at åbne op fra på mandag Foto: Kaj Bonne

På baggrund af rådgivning fra sundhedsmyndighederne har regeringen udvidet den første fase af en kontrolleret genåbning

Af Peter Kenworthy

Blandt andet kan frisører, fysioterapeuter, psykologer, tandlæger, private hospitaler, tatovører, køreskoler, forskningslaboratorier, kriminalforsorgen, domstolene og ”visse liberale erhverv” åbne, mens der etableres partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, der kan udvikle initiativer der modvirker ensomhed, sårbarhed og støtter socialt udsatte børn og unge.

Restaurationsbranchen, højskoler og efterskoler må derimod vente med at åbne.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om aftalen.

Det skal være forsvarligt

– Vi åbner langsomt op, alene ud fra de anbefalinger der kommer fra sundhedsmyndighederne, for det skal være forsvarligt. Der er ingen der ønsker sig – der gør vi i hvert fald ikke – at det går for hurtigt. Åbningen skal ske på en ansvarlig måde, og dem der nu åbner op tager deres forholdsregler, i samarbejde med brancherne og myndighederne, udtaler retsordfører for Socialdemokratiet, Jeppe Bruus, til Gladsaxe Bladet.

Til gengæld er det også med i den nye aftale, at ”myndighederne med Statens Serum Institut som faglig garant fremlægger en samlet teststrategi, der blandt andet skal indeholde test af frontpersonale, pårørende og sårbare grupper”.

– I en forhandlingsituation er der nogen der trækker i forskellige retninger. Vi er gået med til denne her relativt begrænsede åbning, fordi sundhedsmyndighederne vurderer at effekten på smitten vil være begrænset. Det som vi har fået til gengæld er et testprogram som fremadrettet vil give os et instrument, hvor vi mere præcis kan følge udviklingen, fortæller folketingsmedlem for Enhedslisten, Søren Søndergaard.

Hos Venstre havde man gerne set et større fokus på genåbning i det private, og at man havde sikret en god afslutning med en eksamen hos folkeskolens ældste klasser, fortæller Mads Fuglede (V).

– Venstre har efterlyst en langsigtet plan, der kobler sundhed og økonomi, og det er aftalt, at vi i næste uge skal mødes for at drøfte, hvordan vi kan lave en sådan. Og et vigtigt mål her er selvfølgelig at få lagt en plan for, hvordan vi får genåbnet så meget, som er sundhedsmæssigt forsvarligt, med flest arbejdspladser og mest samfundsøkonomi og samtidig få givet større sikkerhed og forudsigelighed til dem, der desværre fortsat er nedlukket, tilføjer han.