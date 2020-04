AB og oprykningsspillet

SPONSORERET INDHOLD: 2. Divisionsholdet i AB går ind i en skæbnesvanger periode, hvor kun fem kampe står i mellem dem og oprykningsspillet til 1. Division.

Dog kan du ikke tilegne dig en fordelagtig mr green sport bonus i de kommende weekender, da DBU har suspenderet samtlige divisionskampe de kommende uger. Derfor vil det være nærliggende at gøre status på de grønblusedes sæson, imens vi venter.

Brobizz i stor stil

Da 2019/20 sæsonen stadig var ung, skulle det afgøres hvilket af de 13 hold fra øst, som skulle krydse storebæltsbroen en tand oftere end normalt for at deltage i 2. Divisionens jyskfynskepulje. Her måtte akademikerne se sig selv komme op ad hatten, da lodtrækningen fandt sted. Selvom, at det i Gladsaxes egne blev anset som lidt af en sorteper, kunne man til gengæld hos AB’s fanforum på Facebook spore optimisme, da puljen blandt andet blev beskrevet med ordene “Nemmere modstandere og dermed mulighed for at få flere point med over i oprykningsspillet til april.”. Dermed var der lagt op til en optimistisk sæson, når uglerne fra Gladsaxe skulle krydse landet.

Startede som fyr og flamme

Akademikerne skulle da også starte sæsonens togter i de jyske på fornemmeste vis i mod FC Sydvest med en svær udebanesejr på 0-1. Sejren skulle vise sig at være startskuddet på en fantomstart, som tidligt gjorde AB til bejlere til den eneste billet til 1. Division. Det var ikke sidste gang, at AB kunne se sit navn komme op af hatten, da Sydbank Pokalen parrede AB’erne med 1. Divisionsnedrykkerne fra FC Helsingør. Og hvis første den første sejr ikke gav nok selvtillid, ville pokalkampen gøre underværker med en 0-2 sejr. Næste turneringskamp kunne nærmest tilegne dem prædikatet som 1. Divisionsslagterne, da en hjemmesejr over Thisted FC gav fuldt hus i de to første turneringskampe. Med turneringsstart d. 3. august skulle der gå hele 11 kampe før et nederlag til Ringkøbing IF på 1-2 fandt sted d. 22 september.

Tilbage til hverdagen

Nederlaget til Ringkøbing IF skulle være startskuddet til, hvad der bogstavelig talt kan betegnes som en rutsjebanetur. Holdet skulle rejse sig igen allerede kampen efter i mod Viborg FF, men igen finde sig selv i kulkælderen med et overraskende nederlag kampen efter i mod oprykkerne fra VSK Aarhus. De tre efterfølgende weekender og kampe skulle fortsætte den turbulente periode med en sejr i mod Aarhus Fremad, et nederlag til Jammerbugt og en sejr i mod Thisted FC og igen i mod Brabrand IF. Det skulle også vise sig at være de sidste point akademikerne har kunnet hente til dags dato, hvor det siden da er blevet til fire nederlag. Tre nederlag i 2019 og en i første turneringskamp i 2020.

Hvilket ben står vi på?

På nuværende tidspunkt er AB’erne endnu ikke sikret en plads i 2. Divisionens oprykningsspil. De fem næste kampe skal afgøre deres skæbne, hvor et overkommeligt kampprogram er i vente. Programmet består af fire kampe mod modstandere, som i øjeblikket er til at finde i den nederste halvdel af puljen, men dog også mod puljens ubestridte ettere, Aarhus Fremad. Kun et enkelt hold er i mellem AB mandskabet og puljens dukseplads, og det er VSK Aarhus, som er på rov. Kun fem spinkle point skiller de to hold ad. Som Gladsaxeborger må vi håbe, at den benzin der blev hældt på drengene i starten af efterårssæsonen, bliver købt ind igen. Programmet spår ikke om de store gener, men ikke desto mindre skal tungen være lige i munden i den sidste slutspurt.