Accept og bekymring

Undersøgelse viser at danskerne generelt accepterer og følger de nye rammer, samt har tillid til myndighederne, selvom der er stigende bekymring for blandt andet samfundsøkonomien

Af Redaktionen, redigeret

– Borgerne har indfundet sig i de nye rammer, men der er tegn på stigende bekymring omkring regeringens strategi, kan man læse i en ny undersøgelse af danskernes adfærd og holdninger under corona-krisen lavet af Aarhus Universitet og Epinion.

Der er tegn på at befolkning generelt har opbygget nye vaner, der underbygger fysisk og mental sundhed, tilføjer man i undersøgelsen. Det er især de unge og mændene halter efter i forhold til at ændre adfærd.

Men samtidig har håndhygiejnen ”aldrig nået et meget højt niveau af efterlevelse i den danske befolkning”, hvilket bliver nødvendigt for at bryde smittekæderne, når samfundet gradvist åbnes op.

Og der er en stigende bekymring i befolkningen for effekterne af den førte politik på samfundsøkonomien, kan man læse i undersøgelsen, ligesom der er sket et fald i danskernes oplevelse af enighed i myndighedernes udmeldinger.