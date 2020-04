Accepterer nedlukning

Danskerne er tilsyneladende villige til at acceptere nedlukningens tomme cykelstativer, for at begrænse konsekvenserne af coronavirussen. Foto: Kaj Bonne.

At vurdere om åbningen af samfundet foregår for hurtigt eller for langsomt er i stigende grad blevet et politisk spørgsmål

Af Peter Kenworthy

Der tages for tiden hul på den første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund.

– På baggrund af prognoser for epidemiens mulige udvikling og vurderinger af sundhedsvæsenets kapacitet udarbejdet af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen vil det være sundhedsmæssigt forsvarligt at ophæve dele af de iværksatte restriktionerne gennem en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet, kunne man læse i en rapport fra Sundhedsstyrelsen 7. april.

To ud af tre af de adspurgte danskerne mener dog, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan for at begrænse konsekvenserne af corona-epidemien i Danmark, også selv om de er usikre på, om de konkrete indsatser virker. Det samme antal er enige i, at politikerne skal gøre alt for at begrænse konsekvenserne af corona-epidemien, selv om det vil betyde en fortsat nedlukning af Danmark ind til 1. juni.

Det kan man læse i en analyse lavet af den uafhængige tænketank Cevea, med tal fra Megafon.

En anden tænketank, CEPOS, kritiserer derimod hvad man kalder ”en meget beskeden genåbning”, og mener at man kunne have skånet danskerne for hvad tænketanken kalder en meget voldsom nedlukning med store omkostninger for rigtig mange.