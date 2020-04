Anden hverdag i plejeboligerne

I Gladsaxes plejeboliger har coronakrisen sat en stopper for mange aktiviteter og fællesarrangementer

Af Redaktionen, redigeret

Ligesom i resten af landet har Gladsaxe indført en række begrænsninger i Gladsaxes plejeboliger for at mindske smitterisiko. Beboerne må kun være sammen i mindre grupper og med to meters afstand, pårørende må ikke komme på besøg, og der bliver gjort ekstra meget ud af håndvask og rengøring.

Normalt har plejeboligerne et fast aktivitetsskema med flere store fællesarrangementer som for eksempel banko, gymnastik og fælles busture.

Beboerne skal nu heller ikke køres til for eksempel frisør, fodpleje, tandlæge lige nu. Samtidig har sygefraværet i plejeboligerne indtil videre været lavt i modsætning til forventet. Derfor er der nu både hænder nok og ekstra tid til at skabe mere nærvær i mindre grupper, fortæller Gladsaxe Kommune.

En særlig udfordring er, at de pårørende ikke længere må komme på besøg. Her er alternative kommunikationsformer taget i brug.

– Når nu det ikke længere er muligt at mødes fysisk, har vi fået rigtig gode erfaringer med Skype. Derudover er beboerne meget glade for at modtage breve eller mails fra deres pårørende, fortæller leder af Egegården og Møllegården, Jessie Lykke.