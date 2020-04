Av av Aula

Kun hver fjerde forælder foretrækker skolernes nye kommunikationsplatform Aula frem for forgængeren Forældreintra

Af Redaktionen, redigeret

Ifølge en ny undersøgelse, som A&B Analyse har gennemført for fagbladet Folkeskolen, mener 22 procent af lidt over 2.100 adspurgte forældre at Aula er et bedre system end systemet det afløste, Forældreintra. Næsten 30 procent mener at Aula er dårligere eller meget dårligere.

I undersøgelsen peger mange forældre på den manglende kontaktbog og udfordringer med at navigere i systemet som problematisk ved Aula. Også beskedsystemet angiver mange forældre som mangelfuldt.

Blandt de forældre, der i undersøgelsen vurderer at Aula er bedre end Forældreintra, angiver flere, at systemet er mere overskueligt og at layoutet er bedre.