Bamsejagt er ikke steget mig til hovedet

Julius venter på at børnene kommer forbi og vinker til ham, fortæller han. Foto: Peter Kenworthy

Kendt Søborg-bamse tager virak med ophøjet ro

Af Peter Kenworthy

Bamsen Julius sidder for tiden i vinduet hos Annelise på Dickens Allé i Søborg, som en del af den efterhånden verdensomspændende bamsejagt.

Der er tale om en trend, hvor man sætter bamser eller andre plysdyr i vinduet, så kvarterets børn kan gå rundt og finde og tælle bamser. Nu hvor coronavirussen har besværlig- eller umuliggjort en masse børneaktiviteter og legeaftaler.

Bamsejagten startede i Tennessee i USA, for et par uger siden, inspireret af børnebogen ”We’re Going on a Bear Hunt” af den britiske forfatter, Michael Rosen. Før hver forhindring i bogen, synger børnene: ”Vi skal på bamsejagt, vi vil fange en stor en, sikke en smuk dag, vi er ikke bange”.

Jagten har siden bredt sig til mange lande – blandt andet Belgien, Holland, Australien, England, Canada, Norge – samt New Zealand, hvor premierminister Jacinda Ardern og hendes datter har to bamser i vinduet i deres hus i Wellington.

Bamse-trenden er også nået til Danmark og Gladsaxe. Gladsaxe Bladet skrev en lille historie om bamsen Julius, som sidenhen gik forholdsvis viralt. Over 8.000 klikkede således ind på historien på Gladsaxe Bladets hjemmeside på en enkelt dag, og tusindvis likede historien på Facebook.

Det tager Julius dog rimelig roligt, da Gladsaxe Bladet – på behørig afstand – spørger den 26-årige bamse om, hvad han synes om al virakken.

Han har, i sit efterhånden lange bamseliv, været vant til opmærksomhed og kram fra børn og børnebørn, med flere, fortæller han.

– Så jeg er stadig den samme bamse som inden alt det her. Og jeg bliver simpelt hen i godt humør, når der kommer et smilende barn forbi mit vindue, fortæller han.

– Som I kan se på billedet, sidder jeg og venter på at I kommer forbi og vinker til mig. Pas godt på jer selv og god bamsejagt, tilføjer han.

Hvis du bor i Gladsaxe, og har en bamse i vinduet, må du gerne tage et billede af den og sende billede og evt. vejnavn til os på red@gladsaxebladet.dk.