Beboere kan få udendørs besøg

Gladsaxe Kommune åbner op for udendørs besøg i plejeboliger søndag

Af Redaktionen, redigeret

Sundhedsstyrelsen har præciseret retningslinjerne for besøgsforbuddet i landets plejeboliger.

Derfor har man i Gladsaxe nu besluttet at åbne op for, at beboerne i kommunens plejeboliger kan få besøg på udearealerne af de nærmeste pårørende, hvis de følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at spritte hænder og holde 2 meters afstand, fortæller Gladsaxe Kommune.

Samtidig er det vigtigt, at de pårørende kun kommer, hvis de er helt raske og ikke har nogen symptomer på sygdom, tilføjer man.

– Vi ved, at både beboere og pårørende længe har savnet at kunne besøge hinanden igen. Samtidig har vi i Byrådet ønsket at finde løsninger, så snart vi fik mulighed for det. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu kan tilbyde, at vores beboere kan få besøg udendørs af deres allernærmeste pårørende. Det er et glædeligt skridt på vejen, mens vi venter på, at Folketinget bliver enige om nye retningslinjer på området, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

– Vi har hidtil kun haft ganske få beboere, som er blevet smittet med coronavirus, og vi håber fortsat, at vi kan undgå smitte, selvom vi nu lukker op for besøg. Derfor håber jeg også, at de pårørende vil tage myndighedernes anbefalinger om hygiejne og om at holde afstand meget alvorligt, så vi fortsat kan passe rigtig godt på vores beboere, tilføjer borgmesteren.

Muligheden for udendørs besøg træder i kraft fra søndag den 26. april. Da de fleste beboere skal have hjælp for at kunne modtage besøg udenfor, og der forventes et vist pres efter lang tids savn, skal de pårørende ringe til plejeboligerne og aftale tid til besøget.

Ældre Sagen anbefaler en gradvis og kontrolleret lempelse af besøgsrestriktioner på landets plejehjem, herunder en særskilt plan for den gradvise genåbning af plejehjemmene. Man mener derfor, at det er godt at plejehjem i forskellige kommuner nu tillader udendørs besøg mellem beboere og pårørende.

– Det er lykkeligt, at man på nogle plejehjem tillader udendørs besøg. For beboerne higer efter kontakt med deres familie, og især mennesker med demens kan risikere at glemme deres familie, hvis de ikke ser dem jævnligt, fortæller Ældre Sagen.