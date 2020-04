Besøg uden beskyttelse

I Gladsaxe Bladet den 22. april 2020 skriver Lise Tønner og Lene Svendborg, Gladsaxe Byråd: ”På vores plejecentre og i hjemmeplejen kæmper vores dygtige SOSUer og sygeplejersker hver dag for

Af Bente Lysholm

I Gladsaxe Bladet den 22. april 2020 skriver Lise Tønner og Lene Svendborg, Gladsaxe Byråd: ”På vores plejecentre og i hjemmeplejen kæmper vores dygtige SOSUer og sygeplejersker hver dag for, at undgå smittespredning til vores mest sårbare borgere”.

Hvordan kan det så være at hjemmeplejen ved besøg i private hjem ”kun” er udstyret med sprit og handsker. Man står over borgeren uden beskyttelse i form af mundbind eller andet i den retning. Min mand har lige inden Coronavirussen begyndte været indlagt på hospital med en sammenklappet lunge og må være en af de borgere, der kan betegnes som ”udsat”. Han er formentlig ikke den eneste her i kommunen.