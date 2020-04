Corona som arbejdsskade

Ansatte kan få COVID-19 anerkendt som arbejdsskade, siger beskæftigelsesministeriet

Af Redaktionen, redigeret

Medarbejdere skal være trygge ved, hvordan deres sag behandles i arbejdsskadesystemet, hvis de på arbejdet bliver smittet med coronavirus. Og ifølge en ny vejledning fra beskæftigelsesministeriet, kan sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

– Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Arbejder man for eksempel på en intensiv afdeling på et hospital, er der stor risiko for at blive smittet. Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, men er man i frontlinjen på et sygehus, er det meget sandsynligt, man kan være blevet smittet der. Det skal der tages hensyn til det i sagsbehandlingen, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A).