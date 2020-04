Coronapolitik

Foto: Peter Kenworthy.

Coronakrisen er en udfordring for politikerne, men også en proces som de kan lære af

Af Peter Kenworthy

Coronakrisen har vendt op og ned på livet for de fleste. Også for politikerne i Folketinget og byrådet. Gladsaxe Bladet har spurgt de lokale folketingsmedlemmer, og et par byrådsmedlemmer, om hvordan det er at være politikker i en coronatid.

Folketingsmedlem Sikandar Siddique (uden for folketingsgrupperne) mener, at det er en udfordring ikke at kunne mødes fysisk med sine kollegaer, vælgere og medarbejdere, fordi han helst vil se de mennesker, som han debatterer med i øjnene og trykke dem han møder i hænderne.

– Jeg syntes dog det er en meget lille udfordring, når man i forvejen arbejder via internet og telefon, end det for eksempel er for Danmarks dygtige sundhedspersonale, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, socialmedarbejdere og plejepersonale, der passer på vores svage og ældre medmennesker, fortæller han.

Demokratiets spilleregler og Folketingets funktion er ikke som sådan påvirket af coronakrisen, og bagefter har vi lært meget om hvordan vi fremover kan leve på en anden måde, hvor vi ikke belaster klima og miljø i samme grad, og hvor vi passer bedre på hinanden, tilføjer Sikandar Siddique.

Politiske uenigheder på standby

Mads Fuglede (V) siger, at coronakrisen gør, at der sker væsentligt mindre inden for hans ordførerområde, integrations- og udlændingeområdet, fordi der ikke kommer nogen til grænserne, og at han passer sit ordførerskab over telefonen, mens han kører på genbrugspladsen.

– Jeg kommer så lidt som muligt på Christiansborg, hvor der er færre afstemninger. Corona har ramt hele det politiske system, og jeg er simpelt hen ikke min løn værd for tiden, tilføjer han.

I stedet for hjælper han mennesker, der henvender sig personligt, med enkeltsager, mens de politiske uenigheder er sat lidt på standby.

– Coronakrisen er vigtigere end politiske forskelle lige nu. Man skal stadig stille kritiske spørgsmål, men man skal ikke rokke båden for meget. Vi håndterer det med at være uenige med regeringen lidt mere gelinde, fortæller Mads Fuglede.

Mere stille end der plejer

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, mener også at det har været positivt med et enigt Folketing, der stod sammen om nødlovene.

– De gjorde det muligt at lukke dele af samfundet ned og være med til at bremse smitten. Som folketingsmedlemmer handler vi på de områder, som vi har ansvar for. På mit hovedområde, retsområdet, har vi jævnlige møder med alle partierne og jeg oplever, at inddragelsen af partierne er høj. Vi er en mindretalsregering, og kan som bekendt ikke noget alene, fortæller han.

Han mener også at der har været ”mere stille” end der plejer at være i Folketinget, og at den manglende kontakt har været en udfordring.

– Men det åbner også for nye muligheder. For eksempel at bruge endnu mere tid på at være i kontakt med folk over sociale medier og andre digitale platforme, siger Jeppe Bruus.

Mindre indflydelse

Søren Søndergaard (Ø) kalder arbejdet under coronakrisen ”en speciel oplevelse”, hvor politikerne på den ene side har haft travlt med en masse forhandlinger, og på den anden side kun kan være ti mennesker i folketingssalen ad gangen, og ikke kan mødes med kollegaer, medarbejdere og kontakter.

Samtidigt mener han, at de menige folketingsmedlemmers indflydelse overfor regeringen og embedsværket er blevet formindsket, selvom der, formelt set, stadig skal være et flertal i folketingssalen, når der stemmes.

– Det er der sikkert nogen, som glæder sig over, men for os har det været afgørende, at al den hastelovgivning, som vi vedtager nu, har en såkaldt ”solnedgangsklausul”, hvilket betyder at den automatisk udløber, når krisen er overstået. Skal den gælde derefter må den vedtages på normal vis, mener Søren Søndergaard.

Mindre dynamik og diskussion

I Gladsaxe Byråd er de ordinære møder i de politiske udvalg genoptaget i digital form. Og situationen har indtil nu været en udfordring for byrådet, blandt andet fordi en del aktiviteter er aflyst, fortæller Serdal Benli (F).

– Det har været svært at vænne sig til møder via digitale medier og at følge udviklingen på afstand. Jeg synes efterhånden, at tingene er ved at finde et “naturligt” leje, men man savner dog de fysiske møder og den dynamik det giver i den politiske debat, mener han.

Samtidig kan de digitale møder dog afholdes mere effektive og målrettede, og det er en fordel, tilføjer Serdal Benli.

Lise Tønner (udenfor parti) er enig i, at byrådsmedlemmerne har måttet vænne sig til en langt mere virtuel verden. Men mener også at de menige byrådsmedlemmer ikke har haft samme indflydelse som inden krisen.

– Under den helt akutte del af coronakrisen har det officielle byrådsarbejde været mere eller mindre sat på standby, bortset fra enkelte sager om fremrykning af vedligeholdelsesopgaver. Men mange af udmeldingerne fra Christiansborg og fra myndighederne har heller ikke været til diskussion. Der har skullet handles hurtigt fra vores forvaltnings side, og der har været meget tydelige anvisninger, fortæller Lise Tønner.