Coronaregning skal ikke ende hos børn, ældre og udsatte

Af Serdal Benli

Danmark gennemgår i disse dage en historisk krise, som kommer til at få vidtrækkende konsekvenser for vores samfund. Men på trods af krisens omfang, har vi i Danmark indtil videre håndteret situation klogt og med bred konsensus. Samtidig har krisen vist os at det danske fællesskab med dets stærke sikkerhedsnet er unik og noget vi alle skal være stolte af.

Med store redningspakker til erhvervslivet, flere tiltag som skal holde hånden under beskæftigelsen, hjælp til udsatte grupper mv. har et enigt Folketing trådt i karakter. Men når vi er ovre på den anden side, må de store hjælpepakker ikke være en undskyldning for at føre borgerlig økonomisk politik og skære på kernevelfærden. Det var også derfor at SF i sidste uge ønskede at hastebehandle en velfærdslov, der skal sikre finansiering af kernevelfærden med et stigende antal børn og ældre fremover. For vi skal sikre, at det ikke bliver børnene, de gamle eller de syge, som skal betale for coronakrisen. Og selvfølgelig skal vi fortsætte implementeringen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Velfærdsloven var i øvrigt noget som Socialdemokratiet selv gik til valg på, og som statsministeren dengang udtrykte det, har vi behov for at binde hinanden til masten inde på Christiansborg, sådan at alt det gode, der bliver sagt om velfærd, ikke kun bliver sagt i valgkampen. Enig. Lad os derfor få indført den hurtigst muligt i den nuværende situation.