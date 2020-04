Coronavirussen spreder sig

Smittede og døde på flere af landets plejehjem

Af Redaktionen, redigeret

I Gladsaxe Kommune var der tirsdag morgen i alt tre, der var smittet med coronavirus på Gladsaxes plejecentre og hjemmepleje, samt 13 Gladsaxeborgere, der er indlagt, fortæller Gladsaxe Kommune.

Der bliver dog passet godt på både borgere og medarbejdere, siger chef for Sundhed og Rehabilitering, Herle Klifoth.

– De borgere, som er smittet, er isoleret i deres egen bolig, og vi sørger for, de øvrige beboere i den enhed, hvor beboeren er, ikke kommer i kontakt med borgere i andre enheder i plejeboligerne. Samtidig overholder vi alle myndighedernes anbefalinger om brug af værnemidler. Vi har valgt ikke at flytte borgerne i plejeboligerne til særlige enheder for coronaramte, da vi mener, at vi bedre kan håndtere plejen ved at de bliver i deres eget hjem, og at en flytning fra eget hjem vil være en alt for stor indgriben i den enkeltes liv, tilføjer hun.

pk