Disse sportsbegivenheder må vi vente på til 2021

SPONSORERET INDHOLD: Verden befinder sig i en speciel situation for øjeblikket. Det gælder ikke mindst sportsarrangører verden over, der i disse dage overvejer, hvorvidt man skal aflyse eller udskyde en sportsbegivenhed, der skulle have fundet sted i sommeren 2020.

I denne artikel tager vi et kig på de sportsbegivenheder, som vi må vente med at se til 2021. Der er nemlig en lang række begivenheder, der enten er udsat eller aflyst – og her må man altså væbne sig med tålmodighed, for der er langt til de længe ventede sportsbegivenheder i 2020. Også hos bookmakerne har man mærket, at folk spiller på andre ting og lærer forskellige regler til online spil som Blackjack og Poker, for at kunne spille med hjemmefra. Læs med her og bliv klogere på, hvilke begivenheder, vi må vente med at se til 2021.

EM i Fodbold på hjemmebane

Der var lagt op til en enorm folkefest, da UEFA annoncerede, at Parken skulle lægge stadion til kampe ved europamesterskabet i fodbold 2020. Danmark skulle spille tre kampe på hjemmebane mod Rusland, Finland og Belgien – og generelt var der lagt an til en enorm folkefest rundt om i det ganske danske land. Der blev arbejdet super hårdt på at være klar til juni måneds sportslige højdepunkt, der ville skrive dansk fodboldhistorie. Men som situationen forholder sig i øjeblikket, er det ikke muligt at afholde EM på en forsvarlig måde i 2020.

Derfor besluttede et enigt UEFA sammen med alle Europas 55 fodboldforbund at udskyde slutrunden til næste sommer. En beslutning der er fuldt ud forståeligt, men som nok mange fodboldfans vil være skuffet over. Det vil dog også sige, at 2021 bliver et rigtigt sportsår for København og Danmark, der både skal være vært for EM i fodbold og starten af Tour de France på én og samme tid.

OL hænger i en tynd tråd

En udskydelse er også på tale hos den Internationale Olympiske Kommité, der på det seneste pressemøde gav situationen fire uger, før man tager beslutning om, hvad der skal ske med de planlagte olympiske lege i Tokyo til sommer. Bestyrelsesmedlem og en magtfuld skikkelse i IOC, Dick Pound har dog røbet, at OL hænger i en tynd tråd denne sommer, og med al sandsynlighed skubbes til 2021. En kæmpe skuffelse for japanerne, der i de foregående tre år har forberedt værtskabet for denne begivenhed. Det er dog ikke helt slut for Tokyo endnu, da beslutning først tages om fire uger.

Aflysning eller udskydelse? – Spørgsmålet for mange arrangører

Hvorvidt man skal udskyde eller helt aflyse en sportsbegivenhed har været spørgsmålet for rigtig mange sportsarrangører i de seneste par måneder. For det koster utrolig mange penge at aflyse og kan i princippet true mange virksomheder med konkurs, hvis man aflyser og udskyder en begivenhed. Som situationen dog er lige nu, så er det dog ikke rigtig et spørgsmål i Europa, da de fleste stater allerede har forbudt offentlige forsamlinger på mere end et par mennesker. Derfor må vi altså vente til 2021 for at se de store sportsbegivenheder løbe af stablen.