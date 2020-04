Ekstra coronafokus ved Bagsværd Sø

Foto: Peter Kenworthy

Politidirektør opfordrer til, at man nøje overvejer sin adfærd og indskærper, at det stadig er forbudt at forsamle sig

Af Redaktionen, redigeret

– Seks områder på Vestegnen får politiets særlige opmærksomhed i weekenden og i den kommende tid for at hindre coronasmitte. Politidirektør opfordrer til, at man nøje overvejer sin adfærd og indskærper, at det stadig er forbudt at forsamle sig, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Et af dem er de grønne områder omkring søen ved Bagsværd Sø i Gladsaxe.

– Tiden er ikke til større forsamlinger i det fri – tværtimod – og derfor har vi en prioriteret opmærksomhed på forsamlinger, afstand og smittespredning – og bødeblokken sidder løst nu, siger politidirektør Kim Christiansen.

– Vi vil ikke se store, tætte mængder af mennesker eller forsamlinger – så kommer vi til at skride ind, tilføjer politidirektøren.

Politiet vil opsætte skilte ved de seks hotspots med oplysning om, at forsamling af for mange mennesker på stedet kan indebære, at politiet vil nedlægge forbud mod ophold på stedet, jævnfør bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger §10, stk. 1.

Her står der, at ”politiet kan nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang … hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og reglerne … til at meddele personer påbud om at forlade stedet, skønnes ikke at være tilstrækkelige til at forhindre smittefaren”.