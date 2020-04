Ressourcekrævende arbejde på skoler og i daginstitutioner er startet godt

Af Redaktionen, redigeret

Fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Gladsaxe, Karina Marcher Holm, mener at det er gået rigtigt godt med genåbningen af dagtilbuddene, i betragtning af at det er en helt anden hverdag for børn og pædagoger.

– Der har været småting, men de bliver løst som der bliver gjort opmærksom på dem. Der har været en god dialog mellem mig og forvaltningen, og dermed har vi sikret de bedste arbejdsbetingelser i denne tid, som selvfølgelig er udfordrende, fortæller hun.

Pædagogerne er også glade for at byrådet har gjort det det muligt for forældre at søge orlov og blive hjemme med deres børn.

– Det giver mulighed for at pædagogerne har bedre tid til de børn som er i børnehusene og at vi holder en god pædagogandel, mener Karina Marcher Holm.

Også formand for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, mener at genåbningen af skolerne i det store hele er gået godt.

– Der har været kort tid til en stor og ukendt opgave, men i et tæt samarbejde er der skabt gode lokale løsninger på skolerne. I den kommende tid følges der op og foretages oplagte justeringer. Det er meget ressourcekrævende at bemande de mange grupper, som 0.-5. klasse for nuværende er inddelt i. Det gør det vanskeligt tilgodese 6.-9. klasse på den måde, som lærerne gerne vil, fortæller han.

Alligevel fastholder man fokus på sundhed, tryghed og et solidt hensyn til de børn og voksne, som er særligt udsat i denne tid, tilføjer han.

pk