En svær tid

Af Lise Tønner og Lene Svendborg

Det er en udfordrende tid, hvor især vores mest udsatte ældre og deres pårørende er meget berørte. Grundet Coronavirus er der udstukket skarpe retningslinjer fra regeringen, for at skærme vores ældre imod smitte.

Den manglende kontakt imellem familie og venner, samt uvisheden om hvor længe dette skal stå på, gør det svært for mange mennesker.

På vores plejecentre og i hjemmeplejen kæmper vores dygtige SOSU’er og sygeplejersker hver dag for, at undgå smittespredning til vores mest sårbare borgere.

Byrådet er blevet forsikret om, at dagligdagen på plejecentrene, i stor udstrækning, er som normalt. Der er stadigvæk aktiviteter og fællesspisning, dog i mindre grupper.

Det er også oplyst, at personalet går langt for at skabe kontakt til de pårørende på anden vis. Det kan være en telefonsamtale, et brev eller et virtuelt besøg via en elektronisk skærm.

Der er heldigvis stort politisk fokus på den manglende sædvanlige kontakt. Derfor tænkes der ihærdigt over idéer til, hvordan der kan åbnes op for mere kontakt til pårørende.

Vi håber inderligt, at den gode udvikling vi ser i samfundet i dag, fortsætter. Det giver håb om, at vi inden alt for længe, vil kunne besøge vores ældre igen.

Ligeledes forventer vi, at de ydelser i hjemmeplejen der har været suspenderet, snart kan leveres igen.

Sidst, men ikke mindst, vil vi rette en stor tak, til alle vores medarbejdere i Gladsaxe ældrepleje.

