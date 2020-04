Få små smittede

Børn udgør en meget lille del af de smittede med coronavirus, siger Statens Serum Institut

Af Redaktionen, redigeret

– Der er ikke blot langt færre COVID-19 smittede børn end voksne og ældre. Der er også langt færre, der bliver indlagt, skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse i sidste uge.

Ifølge en fokusrapport fra SSI, udgivet 15. april, kan man blandt andet læse, at 175 børn under 18 år indtil da var bekræftet smittet med coronavirus – tilsammen under 3 procent af det samlede antal bekræftet smittede.

Ifølge rapporten har i alt 15 børn været indlagt i forbindelse med deres COVID-19 diagnose. Og ingen af dem har været så syge, at de har haft behov for intensiv behandling. Ingen børn under 18 år var indtil 15. april registeret som døde i Danmark som følge af COVID-19. pk