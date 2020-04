Forslag til hvad dagen kan gå med

SPONSORERET INDHOLD: Bor du i Gladsaxe eller omegn, og trænger du til at holde lidt fri fra hverdagens stress og jag? Så kan du her i denne artikel finde inspiration og gode ideer til, hvad du kan foretage dig i din weekend eller din ferie, så du kan komme ned i gear og lade op, til når du igen skal tilbage på dit arbejde.

Nyd en dag på langs

Har du lidt for meget at se til i løbet af en almindelig hverdag, og trænger du til at komme helt ned i gear? Så er den bedste måde at gøre det på ved at tage en dag på langs. Er sofaen din foretrukne plads i huset, så reserver den hele dagen, tænd for fjernsynet og se en god film eller begynd på en serie.

Skulle du i løbet af dagen få lyst til at tage dig en lur, så gør endelig det. Hvis din krop giver dig signal til, at den har brug for at hvile, så er det vigtigt, at du lytter til dens signaler, og hvis du alligevel ikke har andet at lave, kan du lige så godt få indhentet lidt søvn.

Spil brætspil, computerspil eller onlinespil

En anden måde at komme helt ned i gear på er ved at hygge sig – det kan enten være alene eller sammen med familien. Spil er indbegrebet af hygge, hvad enten der er tale om:

• Brætspil

• Computerspil

• PlayStationspil

• Onlinespil.

Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, når det kommer til spil. Du skal bare vælge den type spil, som du bedst kan lide. Har du børn, vil de helt sikkert synes, at det både er sjovt og hyggeligt at spille et traditionelt brætspil sammen med deres forældre. Er du vild med computerspil eller PlayStation, kan det også være en god aktivitet enten alene eller sammen med børnene.

Det er også blevet meget populært at spille onlinespil, for eksempel bingo, og her behøver du ikke engang at rejse dig op fra sofaen. Det er nemlig noget, som du kan spille fra din mobiltelefon eller din tablet, og så har du tilmed mulighed for at vinde penge.

Tag på tur rundt i byen

Hvis du foretrækker at komme lidt ud i den friske luft, så kan du også snøre skoene og tage en tur rundt i Gladsaxe by eller nogle af de mange grønne områder, der er i nærheden. Dette kan også være en aktivitet, som selv de mindste i familien vil sætte pris på, men har du ikke børn, kan det også være rart at gå en tur i den friske luft alene eller med en partner.