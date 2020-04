Forvirring på højt plan

Det kan diskuteres om Regeringen og Sundhedsstyrelsen har ramt inden for skiven, i forhold til deres kommunikation om, hvorvidt dem der bor med en coronasmittet skulle blive hjemme eller ej. Men Gladsaxes under coronakrisen tomme skoler, skal i hvert fald igen til at være fyldt med børn. Foto: Kaj Bonne.

Kort tid inden skoler og daginstitutioner skulle åbne, var det svært at finde hoved og hale i om dem der bor med en coronasmittet skulle blive hjemme eller ej

Af Peter Kenworthy

Myndighederne har skulle tage mange vigtige beslutninger på kort tid og under pres, under coronakrisen. I det store hele er dette forløbet godt og i relativ enighed.

I forhold til åbningen af skolerne og daginstitutionerne, kunne man måske have givet sig selv og andre lidt mere tid til at finde linjen – ikke mindst fordi der er kommet forskellige meldinger fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen i forløbet op til, at skoler og daginstitutioner skulle åbne for de små børn. Hvilket har skabt unødig forvirring.

Gladsaxe Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fortæller man. I flere andre kommuner valgte man derimod at gå imod disse retningslinjer, som de så ud mandag, og lade børn, der bor med en coronasmittet, få lov at blive hjemme.

Presset fra disse kommuner, andre partier og forældreorganisationer – eller hvad årsagen nu var – fik sundhedsminister Magnus Heunicke (A) til mandag aften at melde ud, at børn, der bor i husstand med en person, der er coronasmittet, ikke skal møde i skole eller dagtilbud.

Sundheds- og Ældreministeriet fortæller tirsdag formiddag til Gladsaxe Bladet:

– Sundhedsstyrelsen vil opdatere deres retningslinje, så det vil indgå, at regeringen ud fra et forsigtighedsprincip har truffet den beslutning, at børn, der bor i husstand med en person, der er smittet med COVID-19, ikke skal møde i skole eller dagtilbud.

Selvom regeringen har valgt et ekstra forsigtighedsprincip for børn, skal de ansatte naturligvis følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fortæller Sundhedsstyrelsen til Gladsaxe Bladet tirsdag.