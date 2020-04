Vi er nogle pårørende, der har forsøgt at komme i kontakt med beboerne på plejecentret Rosenlund.

Af Charlotte Helsted

Charlotte Helsted, Form. Beboer-og pårørenderådet, Rosenlund

Vi er nogle pårørende, der har forsøgt at komme i kontakt med beboerne på plejecentret Rosenlund. Vi arrangerede fællessang med sopransax Langfredag uden for bygningerne og Påskesøndag med præsten fra Mørkhøj Kirke. Pårørende må jo ikke besøge deres pårørende og her i påskedagene var der ikke ressourcer til at hjælpe med kontakt via opkald, Skype og Facetime, ej heller at hjælpe til vinduer eller ud på terrasser. Kommunen oplyste Skærtorsdag morgen, at man ikke må opholde sig på matriklen. Altså blev initiativet aflyst. Hvad så?

Langfredag tog jeg kontakt til Kanal Gladsaxe for at få dem til at sende en slags Giro 413. Det var kanalen med på, og det blev til programmet, Fra mig til dig, hvor man kan sende hilsner og musikønsker til beboerne på plejehjem, men også til alle borgere i Gladsaxe. Programmet gik i luften Påskesøndag på FM 100,9 MHz kl 14-16. Især beboere på plejehjem men også andre enlige borgere i Gladsaxe må undvære kontakt, deres familie, at vinke til hinanden, et kys, et kram, nærvær og samvær med den man elsker.

At få hilsner og lytte til musik er af stor betydning. Derfor fortsætter udsendelsen Fra mig til dig de kommende søndage kl 14-16, og programmet afslutter med dagens prædiken af lokal præst. Ring til 31204752, og bring hilsen og musikønske.