Fremvisning fortsætter

Man kan sagtens stadig se på og købe en bolig

Af Redaktionen, redigeret

Coronavirussen har ikke gjort boligsalget lettere. Mange har valgt at trykke på pauseknappen, selvom det er begyndt at vende. Og man kan stadig få en fremvisning og købe sig en bolig i Gladsaxe, under sikre forhold, fortæller to af kommunens ejendomsmæglere.

Hos Danbolig giver man ikke hånd til kunderne, bruger masser af håndsprit, statusmøder med de nuværende sælgere sker via telefonen og alle sælgere har fået mulighed for at pause salget. Men det er der meget få sælgere der har gjort, fortæller indehaver af Danbolig Bagsværd og Søborg, Ricco Clausen.

– Vi har også virtuel reality-visning på alle boliger på nettet. Det er en rigtig god mulighed for dem som ikke har lyst til at komme ud og kigge, tilføjer Ricco Clausen.

Hos EDC Søborg tager man også sine forholdsregler. Der bliver sprittet af, og kunderne får sutter på og bliver bedt om, ikke at røre håndtag, men kun at kigge.

– Vi holder os 2-3 meter fra dem, og når vi så er færdig med fremvisningerne, spritter jeg håndtagene af. I EDC har vi den indstilling, at vi gør som sundhedsmyndighederne foreskriver. Så vi kan sagtens lave fremstillinger, ligesom man går ned i supermarkedet eller på apoteket, fortæller ejendomsmægler i EDC Søborg, Jan Krogh.