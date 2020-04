Glæden ved det gode brød

Bageren Søren var lige blevet sendt hjem i seng efter mange timers bagning, da Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder var forbi. Så derfor er han ikke med på billedet sammen med Maja Bøhn. Foto: Peter Kenworthy.

Søren Bager er blevet godt modtaget i Bagsværd, på trods af parkeringsvanskeligheder og corona

Af Peter Kenworthy

Alle parkeringspladserne foran butikkerne på den strækning af Bagsværd Hovedgade, hvor Bagsværds nye bager ligger, er optaget på grund af arbejdet med anlæg af bede til plantning af nye træer.

Og selv om man desuden bliver mødt af det obligatoriske ”max 2 personer i butikken”-skilt foran døren til Søren Bager, er butikken – der åbnede 15. april – blevet rigtig godt modtaget af Bagsværd-borgerne, fortæller Maja Bøhn, der ejer bageren sammen med Søren Nielsen.

Der er blevet interageret heftigt på butikkens Facebook, og kunderne – hvoraf nogle er fra parrets gamle kundekreds i Holte – er positive og glade, efter at have besøgt bagerbutikken.

– Det er vi meget taknemmelige for og ydmyge over. Vi havde ikke forventet så meget, så lige nu laver Søren det hele selv, og det tager tid, for alle brød er håndlavet. Vi har derfor ikke fuld sortiment endnu, men vi er i gang med at ansætte nogen så vi kan få det, siger Maja Bøhn.

– For vi sælger ikke kun dagens brød, kager og godt håndværk, men også glæde. Kunderne skal gerne gå lidt gladere ud af døren, end de kom ind – om de så køber noget eller ej, tilføjer hun.

Alle visionerne – som det planlagte cafémiljø – kan ikke realiseres lige nu, men det bliver de efter coronakrisen er overstået. Så lige nu må man, blandt meget andet, nøjes med bagerens specialitet, langtidshævet stenovnsbrød.

Og hvorfor skulle bageren så lige ligge i Bagsværd?

– Vi synes at denne butik havde potentiale, og vi var kede af at det her store, flotte bageri ikke blev brugt. Og så har Søren også familie her, fortæller Maja Bøhn.