Glem ikke værdighedspolitikken

Er vores værdighedspolitik ved at krakelere her i Corona-krisens hverdag?

Af Lars Abel

Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det Konservative Folkeparti

I Gladsaxes værdighedspolitik beskriver vi de overordnede værdier for den rehabilitering, træning, pleje og omsorg, som vi tilbyder alle borgere med brug for støtte fra kommunen.

Jeg har medansvar for den overordnede politikformulering. Hvordan behandler vi vores ældre, syge og svage borgere? Vi har lige nu isoleret vores ældre på omsorgscentrene for at beskytte dem imod virus-smitten. Vi har nedsat eller fjernet den praktiske hjælp til vores hjemmeboende ældre, som er isoleret i eget hjem. Det centrale er: ”isoleret”. Hvad kan vi ellers gøre? De skal jo beskyttes, naturligvis. Vi må alle have forståelse for, at vi gennemlever en ekstraordinær situation, som kræver noget af alle – og desværre mest af de svageste.

Men netop i denne krisesituation bør vi reflektere over, hvordan vi lever op til værdighedspolitikken når vi forhåbentlig snart vender tilbage til en mere ”normal” hverdag. Den velfærd, vi yder til vores ældre og svage borgere, har igennem mange år været drevet af en effektiviseringsstrategi – primært af økonomiske årsager. I min optik skal den fremtidige sundhedspolitik – efter Corona-krisen – ikke alene være styret af en mekanisk effektivitet, men også sikre større robusthed. Vi skal ikke mindst drøfte, hvordan vi kan sikre os et effektivt beredskab, når krisen pludselig rammer os. Det er for sent at diskutere, når ulykken er sket. Der er meget at tale om i de forestående budgetforhandlinger.