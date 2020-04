Gode råd til dig med ledsmerter

SPONSORERET INDHOLD: Ledsmerter kommer og går, og for nogle varer det ved længe. Det er en ulideligt proces, og rammer utrolig mange danskere. Led og muskelsmerter rammer ens hverdag, og kan skade din livskvalitet markant. Der findes mange måder, at komme ledsmerter til livs og det gælder om at finde den metode, som passer bedst til dig. Dog er det vigtigt at forhøre dig hos din læge og få din læges anbefaling inden du begynder at eksperimentere med dine metoder.

Nedenfor kan du læse tre gode råd til at komme dine ledsmerter til livs. Alle måderne har haft stor succesrate for mange danskere.

Der findes alternative lægemidler – CBD olie

Mange kigger skeptisk på alternative lægemidler og andre former for medicin end den som kommer fra apoteket. Dog er det blevet bevist, at der findes andre metoder end dem, som man umiddelbart tror. Cbd har længe været en af de alternative metoder man har valgt at behandle ledsmerter ved. Cbd er for mange et udskældt middel, da det bliver associeret med hash, men det er slet ikke sagen. Cbd er det stof i hamp-planten, som man ikke bliver høj af og derfor er det helt lovligt og bruges af mange til at komme diverse smerter til livs.

Konsulter din læge om det inden du benytter dig af det.

Rul med dine skulder – det er vejen frem

Når man har led og muskelsmerter er det blevet testet og bevist, at det ikke er godt eller sundt for din krop at være inaktiv i mere end en time ad gangen. En måde man kan komme det til livs på er at rulle med skuldrene. Når man ruller med skuldrene kan man sætte gang i en masse af overkroppens muskulator og samtidig få kroppen i gang. Her er det vigtigt at have fokus på hjerne-muskel forbindelsen og sørge for at bevæge hele kroppen.

Træning, træning, træning – der skal arbejdes for det

Dette råd hænger sammen med det forrige, men det er vigtigt at træne dine led og muskler. Det behøver ikke være intensiv træning med vægte eller høj puls. Det gælder om at finde smidighed og udholdenhed i dine led, så de kan forstærkes. Der er mange træningsformer som er gode for dig med dårligt led, og her er Google din ven. En simpel søgning på Google vil give dig et hav af øvelser, som du kan benytte dig af.