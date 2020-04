Godt udgangspunkt for skoleåbning

De tomme skoler bliver snart halv-fyldt med børn. Foto: Kaj Bonne.

Skolerne åbner ikke før de lever op til Sundhedsstyrelsens krav, siger skolechefen. Men børnene får svært ved at overholde retningslinjerne på samme måde som voksne, mener Gladsaxe Lærerforening

Af Peter Kenworthy

Danmark lukker – som et af de første lande – op for dele af samfundet under coronakrisen, efter at smittekurven er fladet ud. Også andre lande, som Østrig og Tjekkiet, er i gang med at åbne op for dele af deres samfund.

Skolerne i Gladsaxe åbner gradvist, med nødundervisning for 0.-5. klasse, kortere skoledage, klasserne opdelt i hold og skolerne opdelt i afleverings- og afhentningszoner.

– Vi synes, at den kommunale genåbningsplan danner et – efter omstændighederne – godt udgangspunkt for de kommende uger på skolerne. Det er fornuftigt at åbne gradvist over tre dage, at betone, at det stadig er nødundervisning og at holde skoledagen kortere, så medarbejderressourcerne rækker til at dele eleverne i grupper, med langt færre, end vi normalt kender til, udtaler formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

Samtidig pointerer han, at det er helt afgørende, at ingen elever eller medarbejdere kommer i en situation, hvor de bringer smitte med hjem til særligt sårbare familiemedlemmer i hjemmet. Samt at han godt kan forstå, at mange elever, forældre og medarbejdere har deres egne tanker om situationen.

– Som jeg har forstået det, vil ingen skoler åbne uden, at lederen kan sige god for, at sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndhygiejne, afstand med videre kan overholdes. Det er i sig selv en kæmpe logistisk opgave. Jeg tror også, at alle skal gøre sig klart, at børn ikke kan forventes at overholde retningslinjer på samme måde som voksne. Sundhedsstyrelsen siger, at de har taget højde herfor, tilføjer Thomas Agerskov.

Skolechef Michael Mariendal fortæller, at han er vildt imponeret over, hvordan der henover påsken er blevet knoklet med at få alt det praktiske på plads til genåbningen af skolerne.

– Det har ikke været en lille opgave, kan jeg sige. De er lykkedes med at få næsten alt, hvad der af praktik omkring aflevering og afhentning, indretning at grupperum med 2 meters afstand mellem bordene, infoplakater, skaffe håndsprit og meget mere, på plads. Først når børnene er tilbage, ved vi, hvordan det hele fungerer i praksis. Men vi tjekker den enkelte skole og jeg kan love, at vi ikke åbner skoler, med mindre vi er fuldstændig sikre på, at vi lever op til alle Sundhedsstyrelsens krav, tilføjer Michael Mariendal.