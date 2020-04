Grønnere hovedgader

Der er ikke meget plads at køre eller parkere på en lang strækning på Bagsværd Hovedgade for tiden. Til gengæld bliver de nye hovedgader forhåbentlig værd at vente på. Foto: Peter Kenworthy.

Arbejdet med anlæg af bede til plantning af 120 nye træer på Bagsværd- og Buddinge Hovedgade er i gang

Af Redaktionen, redigeret

Efter påske begyndte forberedelserne til, at der kan blive plantet 120 nye træer på Bagsværd- og Buddinge Hovedgade. Første skridt er rydning af asfalt, udgravning og sætning af kantsten til de bede, som træerne skal stå i, inden de 120 træer kan plantes til efteråret, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Selvom vi lige nu mest tænker på den alvorlige krise, vi står midt i, er det vigtigt også at holde fast i nogle af vores andre prioriteringer, nemlig at Gladsaxe skal være en grønnere by. Derfor glæder det mig, at vi nu er i gang med forberedelserne til at plante træer langs vores to store hovedgader, og jeg vil glæde mig til at følge når træerne bliver plantet her til efteråret, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse. Arbejdet afsluttes til efteråret, når træerne er plantede.

Røde tal

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær er både positivt stemt, og så alligevel ikke.

– DN Gladsaxe ser med glæde på, når der plantes 120 nye træer. Vi ser med tristhed på at cirka 2.000 cirka 80 år gamle træer på Ringboulevarden O3 fældes og erstattes med 113 helt unge træer. Gladsaxe Kommunes træregnskab blinker med røde tal, mener han.

Tallet 2.000 er han nået frem til ved en egenoptælling sidste år.

Hovedstadens Letbane er ikke vendt tilbage på en forespørgsel om hvor mange træer, der er blevet fældet langs Ring 3 i Gladsaxe, samt hvor mange træer, der forventes at blive plantet igen, inden redaktionens deadline.

Bruger grønne områder

Træplantning langs hovedgaderne er en del af strategien ’Vores Grønne Gladsaxe’, som Gladsaxe Byråd vedtog i 2018.

I en digital borgerundersøgelse om Gladsaxes grønne områder – der blev foretaget i 2016 med 189 deltagende borgere og som der refereres til i strategien – kunne man læse at over otte ud af ti Gladsaxe-borgere besøger kommunens grønne områder jævnligt, og at kun en procent aldrig bruger dem. Langt de fleste bruger de grønne områder i en time eller to ad gangen.

Det er oftest Gladsaxes søer, skov og parker som borgerne benytter sig af, og den vigtigste årsag til at benytte dem er, ifølge undersøgelsen, at få frisk luft, holde sig i form og opleve plante- og dyrelivet.

På spørgsmålet om hvilket grønne område i Gladsaxe er det bedste at besøge, svarer et overvejende flertal Bagsværd Sø, mens mange også svarer Hareskoven og Utterslev Mose. Mange mener også at mere vild natur og større variation ville gøre de grønne områder mere interessante at benytte sig af.

pk