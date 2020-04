Halvt åben eller halvt lukket

Foto: Kaj Bonne.

Byrådets partier er ikke helt enige om, hvor god en idé åbningen af skoler og daginstitutioner er

Af Peter Kenworthy

Skoler åbnes igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin hurtigst muligt fra onsdag den 15. april 2020. Men først når byrådet ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at det er forsvarligt, fortalte Mette Frederiksen på et pressemøde 6. april.

Men blandt partierne i Gladsaxe Byråd, er man ikke helt enige om hvorvidt Mette Frederiksens strategi er den rigtige.

Skolechef Michael Mariendal fortalte i et brev til Gladsaxes forældre, at man gøre alt for, at de kan være helt trygge ved at aflevere deres børn.

Og Astrid Søborg (V) fortæller at hun har tænkt sig at aflevere sit yngste barn i børnehaven, samt at hun glæder sig over, at vi får lidt gang i samfundet igen.

– Statsministeren har valgt at prioritere dagtilbud over åbning af frisører, klinikker og andre små virksomheder, som har brug indtægter. Det er hendes valg. Det skal nok lykkes at få det til at fungere, men vi skal som kommune selvfølgelig levere knivskarpt på skoler og dagtilbud under de særlige vilkår, tilføjer hun.

Lars Abel (C) siger, at han synes at det er helt i orden, at regeringen åbner dagtilbud og skoler, i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

– Vores forvaltninger har arbejdet med alle praktiske detaljer henover påsken, og jeg er tryg ved de dispositioner, de træffer i den vanskelige situation. Vi skal alle være opmærksomme på, at åbningen fortsat sker efter nødregler, som ikke er en tilbagevenden til den sædvanlige, almindelige hverdag. Det tager nok en del længere tid, fortæller han til Gladsaxe Bladet.

Det vigtigste er nemlig at få coronavirus under kontrol, og dernæst gradvist genåbne samfundet og sætte gang i økonomien, mener Claus Wachmann (B).

– Det mest fornuftige er at starte med de mindste børn. Men det er helt afgørende at det sker trygt for både børn, forældre og medarbejdere, hvorfor vi går til ekstremer for at sikre mod smitte. Radikale Venstre står på mål for at vi sikrer de nødvendige ressourcer og først åbner når det er sikkert, tilføjer han.

Trine Henriksen fortæller at man i Enhedslisten synes at det er godt for børnene at komme tilbage i skole og daginstitutioner, forudsat at de sundhedsmæssige forhold er i orden og der er tilstrækkeligt personale.

– Det er en stor opgave at få det organiseret med kort varsel hen over påsken. Men der skal tages udstrakt hensyn til børn og personale, som enten selv tilhører en risikogruppe, eller hvis nære familiemedlemmer gør. Fravær fra skole af sådanne grunde, bør tælle som lovligt fravær, tilføjer hun.

Og Dansk Folkeparti siger, at man synes at regeringen burde have startet åbningen af samfundet på en anden måde.

– Jeg syntes det er en dårlig ide, at starte med at åbne vores samfund med vores mindste medborgere. I stedet for burde man nok have åbnet med de større børn/unge, som blandt andet står overfor eksaminer og som kan forstå betydningen af at holde afstand og hygiejne, mener Kristian Niebuhr (O).

Der burde samtidig have været en delvis åbning af mindre erhverv, hvor muligheden for afstand og hygiejne kan overholdes, tilføjer han.