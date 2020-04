Hjælp til hjemløse

Kommunen har opgraderet antallet af huslypladser til hjemløse

Af Redaktionen, redigeret

Mange af landets kommuner har øget fokus på at sikre, at hjælpen også når ud til de socialt udsatte borgere under coronakrisen, fortæller Kommunernes Landsforening.

I Gladsaxe har man heldigvis ikke været i den situation, at en hjemløs har haft behov for et sted at være i karantæne på grund af coronavirussen, fortæller social- og sundhedsdirektør Ulrich Schmidt-Hansen.

– Vi har i Gladsaxe generelt opgraderet antallet af huslypladser, så vores hjemløse i denne tid har mulighed for at få et sted at sove. Hvis vi kommer i en situation, hvor vi får behov for et sted, hvor en hjemløs kan være i karantæne, har vi flere muligheder både i og udenfor kommunen. Men den konkrete løsning vil bero på den enkelte borger og dennes eventulle støttebehov, tilføjer han. pk