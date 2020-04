Dansk Folkehjælp klar med akut hjælp til sårbare ældre i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Coronavirusens udbredelse giver udfordringer – ikke mindst for sårbare ældre, der af myndighederne opfordres til at isolere sig for at undgå smitte.

Derfor har den humanitære organisation, Dansk Folkehjælp, i samarbejde med Gladsaxe Kommune, iværksat akuthjælp til gruppen af sårbare ældre, der blandt andet vil kunne få hjælp til indkøb af mad og medicin samt hjælp til praktiske gøremål.

Det er både i gruppen af ældre over 80 år, men også sårbare ældre i en yngre alderskategori, som kan få gavn af akuthjælpen, fortæller Dansk Folkehjælp.

– Sammen med Gladsaxe Kommune har vi iværksat et initiativ, hvor frivillige kan hjælpe sårbare ældre med alt fra indkøb til udbringning og praktiske gøremål. Indsatsen er en støtte til de opgaver, som kommunen må finde relevante, og som kan løses med hjælp fra organisationens frivillige, udtaler generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

Der er behov for hjælp til dagligvareindkøb og udbringning, medicinindkøb og udbringning, madudbringning og nødvendig praktisk hjælp. Interesserede frivillige kan læse mere på www.folkehjaelp.dk eller kontakte Dansk Folkehjælp på 70 220 230 eller post@folkehjaelp.dk

Ældre borgere eller deres familier skal selv tage kontakt til Gladsaxe Kommune, hvis de ønsker at modtage hjælp. Her skal man kontakte ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på 39 57 55 43 eller sofeel@gladsaxe.dk eller ældrekonsulent Annette Borch på 39 57 55 41 eller anbrbo@gladsaxe.dk

Alle ældre, som vurderes til at være i en sårbar position i henhold til myndighedernes vejledning og kommunal vurdering og tilhørende henvisning, kan søge om hjælp. Man kan få hjælp hvis man enten er ældre og føler sig i risikogruppen for at blive smittet, er særlig udsat på grund af sygdom og er i selvisolation eller er i hjemmekarantæne, fordi man har coronavirus, eller tror man har virussen.

pk