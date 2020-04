Hjælp til selvstændige og små virksomheder

Erhvervsstyrelsen åbner nu for ansøgninger til kompensationsordningen for selvstændige og små virksomheder

Af Redaktionen, redigeret

Erhvervsstyrelsen åbnede onsdag for endnu en ordning på baggrund af regeringens hjælpepakker til erhvervslivet. Nu kan selvstændige og små virksomheder, der oplever et dyk i omsætningen på mere end 30 procent som følge af corona-virus, nu ansøge om at få kompensation.

Med ordningen går staten ind og dækker 75 procent af den tabte omsætning. Dog maksimalt 23.000 kroner per måned per selvstændig, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Kompensationsordningen for selvstændige er et led i Regeringen og Folketingets partiers aftale om cornavirus-initiativer fra den 19. marts. Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder. Der er sat 10 milliarder kroner af til udbetalinger.

Ordningen dækker, ifølge Erhvervsministeriet, ejere af virksomheder med omsætning eller personer med B-indkomst på mindst 10.000 kroner månedligt i gennemsnit i kalenderåret 2019. Nystartede selvstændige skal have omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kroner månedligt i gennemsnit fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, dog minimum en hel måned op til den 9. marts.

Selvstændige, der forventer et omsætningstab eller tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 procent af det forventede omsætningstab eller forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kroner per måned. Den selvstændige må desuden maksimalt have 10 fuldtidsansatte, og må ikke have en personlig indkomst på over 800.000 kroner i 2020.

Man kan, som virksomhedsdrivende, få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på telefon 72 20 00 34.