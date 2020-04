Hvem skal betale Corona-regningen?

I Gladsaxe Bladet den 15. april har Serdal Benli fra SF et indlæg, hvor han skriver at regningen for corona-krisen ikke skal betales af børn, ældre og udsatte.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)

Den pandemi, som verden oplever, er en menneskelig og økonomisk katastrofe for Danmark. Og der bliver en regning at betale, når pandemien er overstået. Og det er en regning, der skal betales af alle. Det kan Serdal Benli og SF ikke løbe fra uanset hvor meget, de prøver.

Corona-krisen kan betyde et tab i BNP på 5% eller mere. Det er mere end 100 mia. kr. om året. Falder BNP med 100 mia. kr. vil stat og kommuner få færre skattekroner i kassen. Så hvis Serdal Benli og SF vil frede nogen områder i Gladsaxe, skal andre områder spare rigtig meget. Og det skylder Serdal Benli at fortælle borgerne i Gladsaxe.

Statsminister Mette Frederiksen og SF skal være glade for, at den tidligere borgerlige regering efterlod en solid økonomi og godt med penge i statskassen.

Fremfor at stikke borgerne blår i øjnene, burde Serdal Benli være ærlig, og indrømme at corona-krisen kommer til at koste mange penge – ikke kun i hjælpepakker her og nu – men også i årene fremover for alle.

Men Serdal Benli forestiller sig måske, at kommuneskatterne skal stige, så Gladsaxe borgerne skal betale mere i skat. Serdal Benli skylder borgerne svar på hvem, der skal betale for hans løfter.