Mange borgerne i Gladsaxe holder sig - ligesom i resten af landet - mest muligt indendørs. Der plejer at være lange køer på Søborg Hovedgade klokken 8 på en hverdag. Men i disse corona-tider er hovedgaden meget stille. Flere butikker holder dog åbent. Foto: Peter Kenworthy.

Nogle butikker må gerne holde åbent under coronakrisen, så længe de overholder visse retningslinjer

Serveringssteder hvor der serveres mad og drikkevarer, indkøbscentre, stormagasiner, spillehaller, træningscentre, tatovører, solarier, netcaféer, frisører og kropsplejeklinikker, hvor der er tæt kontakt til kunderne, har fået midlertidig forbud mod at holde åbent af regeringen. Det fortæller Erhvervsstyrelsen.

Butikker, supermarkeder og andre virksomheder i detailhandlen må dog godt holde åbent, ligesom eksempelvis kiosker og pølsevogne. Men der stilles en række nye krav til dem. Blandt andet skal de sikre mindst 4 m2 gulvareal per kunde og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne.

Butikkerne skal desuden så vidt muligt have vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunderne, medarbejderne skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne, og der skal også informeres om, at personer der har symptomer på coronavirus bør blive hjemme.

Der er dog nogen borgere der tror, at butikkerne ikke må holde åbent, fortæller formanden for Handelsforeningen for Søborg og Omegn, Niels Nebeling.

– Men så længe de opfylder de gældende retningslinjer, så er der ikke noget i vejen for at holde åbent. Tværtimod. Borgerne skal jo også kunne få den service de mangler, når det er nødvendigt, tilføjer han.

– Køb ind som I plejer, prøv at tage det roligt, og lad være med at gå i butik på en måde, så I smitter hinanden der, som statsminister Mette Frederiksen fortalte på et pressemøde tirsdag.

Åbne butikker

Følgende butikker har indtil videre meldt tilbage til Gladsaxe Bladet at de holder åbent:

Søborg: Fri Bike Shop, Erle Perle, Sportmaster, Galleri Rattenborg, Lagkagehuset, Kina i Søborg, Englefødder, Louis MC, Flügger, Frk. Flora, EDC Krogh & Bech, Imerco, Søborg Ure & Smykker, Karin & Co, Expert/Punkt 1, Smykker af Stine Møllgaard, MENY Søborg, Danbolig, Tina Kornval, Søborg Apotek, Grannys House, Olivers Bageri, Bristol Cykler, Bog & Idé Søborg, Zola Fashion, Søborg Brillecenter, Søborg Isenkram, Ninettes Blomsterbinderi.

Buddinge: Skousen, Amys Blomster, Fakta, Buddinge Apotek, Kvickly, Hanne Hove, Telekæden, Weikop Foto, Buddinge Chokolade.

Bagsværd: RYBY A/S, Søndergårdens Tips & Lotto, Bagsværd Vinhandel, Legekæden og Bog & Idé, Butik PRYD, MENY Bagsværd, hulterTbulter, Imerco Bagsværd, Galleri Trine Panum, Bagsværd Lakrids, Bagsværd Apotek, Rokkjær Specialoptik, Bagsværd Helse og Sygepleje, Aldershvile Planteskole.

Mørkhøj: Dagli’ Brugsen.

Butikker må gerne melde tilbage til Gladsaxe Bladet på gb@gladsaxebladet.dk, om de holder åbent eller lukket, samt om eventuelle ændringer i dette forhold.

For yderligere oplysninger, kan du holde øje med butikkernes egne sider.