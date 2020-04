Ikke flere syge end normalt

Butiksmedarbejderne sørger for, at vi har mulighed for at købe toiletpapir og andre fornødenheder. Og så skal vi også huske at passe på dem, i disse corona-smittetider. Foto: Peter Kenworthy.

Sundhedsstyrelsens corona-retningslinjer virker for dem der sidder bag kassen i dagligvarebutikkerne

Af Peter Kenworthy

De butiksansatte i dagligvarebutikkerne er nogen af dem, der har arbejdet under hele coronakrisen, for at sikre at vil allesammen blandt andet har mulighed for at købe mad og andre dagligvarer. De er derfor også nogen af dem, der i højere grad har været udsat for smittefare.

Men ifølge fagforeningen HK Handel gør de fleste arbejdsgivere det, de skal, ligesom de fleste kunder opfører sig ansvarligt.

– HK får kun få henvendelser fra bekymrede butiksansatte blandt de mange tusinde medarbejdere, der er på arbejde hos Coop og Salling Group, der oplyser, at sygefraværet er normalt, skriver Fagbladet 3F.

Det generelle indtryk er, at de fleste kunder opfører sig forsvarligt, og ikke dermed udsætter medarbejderne – og sig selv – for unødig risiko for smitte.

De fleste opfører sig ordentligt

Det er også de erfaringer, som man har gjort sig i Kvickly Buddinge, hvor sygefraværet er mindre end samme tid sidste år.

– Jeg er vanvittig imponeret over, hvordan kunderne agerer, og langt de fleste opfører sig ordentligt, respekterer kassekøen, holder afstand og viser generelt overbærenhed og samfundssind, fortæller varehuschef Kenneth Mattsson.

– Selvfølgeligt har det været hårdt for medarbejderne, for vi ved at de står i skudlinjen. Så vi takker vores kunder for den respekt og anerkendelse, de har givet os, tilføjer han. Også i Meny i Søborg er sygetallene normale, og kunderne generelt rigtig søde, fortæller købmand Per Mikkelsen.

– Der er ekstra pres på personalet for tiden. For eksempel tager vareopfyldning længere tid, og der er ekstra rengøring og håndafspritning. Men medarbejderne har virkelig gjort en kæmpe indsats, også fordi de føler en forpligtelse overfor kunderne, pointerer han.