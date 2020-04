Ingen betaling ved hjemmepasning

Kommunen fritager forældre for betalingen til SFO og dagtilbud, hvis de hjemmepasser deres børn

Af Redaktionen, redigeret

På et ekstraordinært møde i økonomiudvalget mandag aften, besluttede Gladsaxe Kommune at forældre kan melde deres børn midlertidigt ud af dagtilbud og SFO under coronakrisen, og at de forældre, der således hjemmepasser deres børn, dermed slipper for betaling.

De fleste forældre forventes at sende deres børn i skole.

– Der vil dog være forældre, hvor den arbejdsmæssige situation tillader, at barnet fortsat passes hjemme i en periode, og hvor forældrene vurderer, at det er den bedste løsning, f.eks. hvis der i hjemmet er særligt udsatte børn eller lignende risikomæssige udfordringer, skriver Gladsaxe Kommune i referatet fra mødet i økonomiudvalget.

Tanken er blandt andet at de børn, der fortsat passes i hjemmet, også vil kunne hjælpe i forhold til medarbejderbehovet i det enkelte børnehus.

– Muligheden for at søge udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19 forslås foreløbig at løbe i tre måneder frem til 14.07.2020, kan man videre læse i referatet.

Orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, og efter endt midlertidig udmeldelse/orlov, er man garanteret plads i samme børnehus. De manglende indtægter fra forældrebetalingen vil blive udlignet i slutningen af året.

pk