Kom i form med det helt rigtige udstyr

SPONSORERET INDHOLD: KINETIK er et nystartet, lokalt iværksætterprojekt i Gladsaxe, som sælger specialdesignet træningsudstyr. KINETIK’s mission er at have fokus på udvikling.

Af SPONSORERET INDHOLD

KVALITET ER I FOKUS

KINETIK fokuserer udelukkende på produkter til træning med egen kropsvægt, og kroppens naturlige bevægelser.

KINETIK’s hovedprodukt er en specialdesignet vægtvest, der igennem dens designproces er blevet strømlinet til brug under styrketræning som Calisthenics, Funktionel Træning & Løb.

Vægtvesten er et multifunktionelt træningsredskab med mange stærke egenskaber. Der findes ikke lignende udstyr, som giver samme effekt og som kan bruges til så mange forskellige træningsformer,der både styrker muskler og kondition. Samtidig giver den en enorm fleksibilitet i forhold til træning, da man ikke er afhængig af at skulle i et træningscenter.

VI ER KINETIK

Teamet hos KINETIK har mange års erfaring med atletisk træning, og det er denne viden de trækker på, når de specialfremstiller træningsudstyr hvor funktionaliteten og kvaliteten altid er i top.

“Vi ønsker at vores produkter er inspirerende og udfordrende, og samtidig skal KINETIK være et kvalitetsstempel for træningsudstyr. Vi har øje for detaljer, og vi flytter alle grænser når det kommer til kvalitet, design og funktionalitet.”

Vi vil rigtig gerne hjælpe folk med at blive bedre til at bruge deres krop, og vi er heller ikke bange for at gøre op med de mere traditionelle og konventionelle former for styrketræning. Den menneskelige krop er lavet til at bevæge sig, og man opnår altid den største effekt når man stimulerer og aktiverer den med træning der assisterer dens fundamentale bevægelser.

Vi er rigtig spændte på at vise de danske fitness udøvere hvad vi har at byde på, og vi har flere spændende projekter under udvikling. Det er en stor glæde for os at følge med i hvordan andre bruger og inkorporer vores udstyr i deres daglige motion.