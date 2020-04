Løver i gavehumør

Lions Gladsaxe donerer hvert år penge til lokale projekter. I år er ansøgningspuljen på 240.000 kroner

– Lions Gladsaxe ønsker med projektet at bidrage til øget socialt fællesskab, trivsel og læring for unge, ældre samt særligt udsatte borgere i kommunen for herved at medvirke til, at Gladsaxe Kommune er et rigtig godt sted at bo, siger Lis Napstjert fra Lions Gladsaxe om den såkaldte ”Lions Gladsaxe Millionen”.

På Lions Gladsaxe hjemmeside www.Gladsaxe.Lions.dk kan man læse om hvordan man søger, samt hvilke projekter, der kan komme i betragtning.

Ansøgningsfrist er den 8. september. Ansøgninger eller spørgsmål sendes til Millionprojekt@lionsgladsaxe.dk eller kan afleveres skriftligt i Lions Genbrugsbutik, Søborg Torv 7 – 9, 2860 Søborg; mærket ”Lions Millionen”.